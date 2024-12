Anca Neacșu, fostă componentă a trupei ASIA, a divorțat oficial de soțul turc, Serkan Yaman, după zece ani de căsnicie și trei de la separare. Cântăreața în vârstă de 46 de ani a explicat de ce au durat atât de mult procedurile de divorț.

Anca Neacșu dezvăluia în mai 2022 că ea și soțul ei, Serkan Yaman, au decis să meargă pe drumuri separate, după zece ani de mariaj. Deși au demarat procedurile de divorț în același an, acesta s-a pronunțat abia acum.

„După trei ani s-a terminat, s-a finalizat divorțul. Nu a ținut de noi, a ținut strict de formalitățile judecătorilor. La toată lumea atât durează divorțul în România și nu doar în România. Asta a fost. Este singura dată când vorbesc despre acest lucru. Totul s-a încheiat într-un mod civilizat, nu este nimic de cancan, nu e cu scandal”, a declarat Anca Neacșu, pentru Spynews.ro.

De ce s-a amânat divorțul trei ani

Anca Neacșu și Serkan Yaman au divorțat de comun acord, însă procesul s-a întins pe o perioadă atât de îndelungată deoarece fostul cuplu s-a căsătorit în Turcia și a demarat procedurile de divorț în România, dar și pentru că bărbatul nu s-a prezentat la tribunal.

„M-am măritat în Turcia, mă separ în România. (…) El e cetățean străin, sunt mai multe lucruri la mijloc. Până la urmă a trebuit să facem aici (în România – n.red.)”, declara Anca Neacșu în septembrie 2022.

Anul următor în mai, Serkan Yaman nu s-a prezentat la tribunal, motiv pentru care procesul s-a reprogramat.

„Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă. Acum, dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a declarat Anca Neacșu atunci, la Antena Stars.

Motivul pentru care Anca Neacșu și Serkan Yaman s-au despărțit

Cu toate că procesul a durat atât de mult, Anca Neacșu a vorbit întotdeauna frumos despre fostul soț și căsnicia lor. Artista a fost reținută în privința motivelor care au dus la încheierea poveștii lor de dragoste.

„Pur și simplu sunt mută, nu am ce să zic la întrebarea despre cine și cum a greșit în relația noastră. Mi s-a întâmplat și mie, ca multor altor oameni. Nu pot spune un motiv, pur și simplu nu ne-am mai înțeles între noi și am decis ca fiecare să meargă pe drumul lui. Și nu este clișeu de ziar, este chiar adevărat. Nu ne-am mai înțeles”, explica Anca Neacșu în august 2023, pentru Fanatik.ro.

Serkan Yaman era căsătorit când a cunoscut-o pe Anca Neacșu

Anca Neacșu și Serkan Yaman s-au căsătorit în anul 2012 și au locuit vreme de șase ani în Turcia. Ulterior, cântăreața și soțul ei s-au stabilit în România. Cu un an înainte de a se despărți, artista spunea că atât ea, cât și Yaman își doreau copii.

„Ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine. M-am lăsat greu așa în general, în viața. A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat. A venit în România cu inelul. Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână. Are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine”, mărturisea fosta membră a trupei ASIA în urmă cu mai mulți ani, la emisiunea „Răi da’ buni”.

