Monica Bîrlădeanu, așa cum nu ai mai văzut-o până acum: „Nevastă plictisită, geloasă și cicălitoare”. Ce planuri are de Crăciun și Revelion cu soțul ei, Valeriu Gheorghiță / Exclusiv

Monica Bîrlădeanu a avut un 2024 excelent. S-a căsătorit, a jucat într-un serial de comedie fabulos, „Betoane”, a încheiat încă un an la Facultatea de Psihologie și și-a luat licența de scuba diving. După un an reușit pe toate planurile, actrița în vârstă de 46 de ani este nerăbdătoare să dea platourile de filmare pe platourile festive. Monica este entuziasmată să petreacă timp de calitate în bucătărie, gătind pentru oamenii dragi din viața ei. În exclusivitate pentru Unica.ro, vedeta de la Pro TV a spus, printre multe altele, cum se împarte între carieră și viața personală, dar și ce planuri au ea și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Ce planuri au Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, pentru sărbătorile de iarnă

Sfârșitul de an o va prinde pe Monica Bîrlădeanu la munte, alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Vacanța de iarnă ideală pentru actriță implică o masă de Crăciun cu familia și o escapadă la munte, unde poate să schieze pe timpul zilei și să se relaxeze la spa după ce apune soarele. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, actrița a dezvăluit care este singura ei rezoluție pentru anul 2025, dar și cum se împarte între platourile de filmare și viața de familie.

„Clar gătesc, indiferent de cât de copleșită sunt cu alte treburi.”

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Cu zăpadă, în primul rând, haha; chiar a ajuns pe lista de dorințe de Crăciun în ultimii ani. Mi-e dor de iernile cu troiene din copilărie. Apoi, ideal e să fie masa de Crăciun acasă, cu familia, și de restul vacanței de iarnă să ne bucurăm undeva de la munte, preferabil într-un loc unde se poate schia ziua, să mergem la spa seara și să bem o cană de vin fiert în fața unui șemineu în care arde focul. Să miroasă a scorțișoară și portocale reci și să cânte mereu un New York Jazz în surdină.

Ce tradiții de Crăciun și Anul Nou respecți cu sfințenie, chiar și atunci când ai un program încărcat?

Gătitul. Clar gătesc, indiferent de cât de copleșită sunt cu alte treburi care trebuie închise până de Crăciun. Și port cel mai sigur ceva roșu. La vedere, sau nu. (râde)

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

Greu de spus, pentru că fericirea din copilărie concurează cu situația actuală. Dar, dacă ar fi să aleg din copilărie, e totuși momentul în care am dibuit, cu foarte puțin timp înainte de venirea lui Moș Crăciun, unde erau ascunse cadourile. (râde)

„Nu-mi mai fac rezoluții de câțiva ani, vorbitul înainte ca lucrurile să se întâmple s-a dovedit a fi de multe ori o imprudență.”

Obișnuiești să îți faci rezoluții pentru Anul Nou? Dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

Nu-mi mai fac rezoluții de câțiva ani, pentru că am realizat că mă închid la alte lucruri bune care vin spre mine doar pentru că am niște idei fixe pe care mi-am propus să merg. Așa încât știu doar că am de terminat o facultate în 2025 (Psihologia). Celelalte deziderate legate de profesie le țin la piept. Vorbitul înainte ca lucrurile să se întâmple s-a dovedit a fi de multe ori o imprudență.

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la PROTEVELION? Ce surprize pregătești?

Dacă vrea cineva să vadă cum arăt în ipostaza de nevastă plictisită, geloasă și cicălitoare, atunci e de neratat momentul meu cu Mihai Călin, colegul meu de platou de la „Betoane”, serialul produs de PRO TV.

Cum te pregătești să întâmpini noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

În ultimii ani, Revelionul m-a prins la munte; anul ăsta nu cred că va fi altfel. Nu am superstiții sau ritualuri, însă mi s-ar părea o idee bună ca oamenii să-și ceară iertare unii de la alții pentru orice lucru mic care le-a scăpat și poate a deranjat și, în felul ăsta, să intrăm în armonie cu toții în noul an.

„M-am căsătorit. A fost un an excelent.”

Anul 2024 a fost unul special pentru tine. Care a fost cea mai mare realizare de care ești mândră?

M-am căsătorit, am jucat într-un serial de comedie fabulos, am mers într-un turneu în 7 orașe unde am vorbit cu femei din toată țară, am terminat încă un an de facultate și mi-am luat licența de scuba diving. A fost un an excelent!

Într-o perioadă în care familia și timpul cu cei dragi sunt pe primul loc, cum reușești să împaci munca și momentele de acasă?

Greu. Ziua de filmare în cazul serialelor e de 12h și când filmezi 5-6 zile pe săptămână, e un pic greu să fii și cu cei dragi de acasă. Partea bună e că avem perioade scurte de muncă intensă (câteva săptămâni), după care există o pauză în care poți recupera timpul cu familia.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în noaptea dintre ani la PROTEVELION?

Să fiți sănătoși, dragilor, în anul care vine, și să prețuiți asta. Să iubiți mult și să vă dea Dumnezeu înțelepciune în toate deciziile care vor fi de luat în anul care vine. Bucurie în inimă să aveți! La mulți ani!

