Drama prin care a trecut Monica Bîrlădeanu din cauza tatălui alcoolic şi abuziv: „Loviturile în corp sună într-un anume fel”. A avut o copilărie foarte grea

Monica Bîrlădeanu ascunde în spatele zâmbetului său, un trecut extrem de dureros. Deși astăzi este una dintre cele mai admirate femei din showbiz, actriţa a trăit o copilărie traumatizantă, marcată de abuzurile tatălui său alcoolic. De la traume fizice și emoționale, la divorțul dureros al părinților, până la sinuciderea părintelui ei, viața vedetei a fost o luptă constantă pentru supraviețuire.

Monica Bîrlădeanu, despre abuzurile repetate din copilărie

Monica Bîrlădeanu a crescut într-o familie cu o situație financiară precară, fiind martoră încă de la o vârstă fragedă la comportamentul violent al tatălui său. Într-un interviu emoționant, actriţa a vorbit deschis despre traumele din copilărie, despre sunetele specifice ale loviturilor pe care mama sa le primea din partea tatălui ei și despre frica ce o învăluia la fiecare episod de violență domestică.

„Zgomotele înfundate, știi cum e când lovești un corp și corpul ăla se lovește de altceva, dar e un perete și e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel”, a povestit actrița, în cadrul campaniei “Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului”, realizată de Elena Lasconi pentru Ştirile Pro TV, in urmă cu ceva timp, potrivit romaniatv.ro.

Copilăria Monicăi nu a fost deloc ușoară, fiind constant expusă unor scene de violență care o urmăresc și astăzi. Teroarea nu era doar fizică, ci și psihologică, deoarece după fiecare episod de abuz, întreaga familie intra într-o tăcere apăsătoare.

„Simțeam teroare. Mai mare teroare era când după un episod din ăsta nu mai zicea niciunul nimic și atunci îmi era frică să deschid ușa. El stătea la 38-40 km de Iași și odată am fost și pe jos până la el cu fratele meu sau cu bicicleta sau cu autostopul. A fost ultima lui vizită la noi acasă. El a murit după o lună. Și când te gândești că toată lumea se uita la noi și zicea că suntem prințese.

Oamenii au senzația că… Doamne.. și știi de ce? Pentru că nimeni nu vorbește despre lucrurile astea ș nu înțelege de ce, pentru că lucrurile astea chiar i-ar putea ajuta pe ceilalți să înțeleagă situația. De cele mai multe ori te uiți la ele din poziția victimei și ai senzația că având acest bagaj nu ai cum să faci pași înainte în viață și mie mi se pare că nu e deloc așa, că, de fapt, toate lucrurile astea îți dau un complex extraordinar, pentru că în primul rând te duci la școală și auzi copii care vorbesc despre tine, că ești orfan, ăla e primul lucru care te complexează”, a mai spus actriţa, potrivit sursei menţionate anterior.

A fost nevoită să aleagă între părinţi, în faţa tatălui ei

Unul dintre cele mai traumatizante momente din viața vedetei a fost atunci când, la doar 12 ani, a fost pusă în fața unei decizii imposibile: să aleagă între părinții săi în timpul procesului de divorț. În fața unei săli pline de necunoscuți, Monica Bîrlădeanu a fost nevoită să spună în instanță cu cine ar prefera să locuiască.

„Separarea e destul de urâtă, dar, chiar şi aşa, mi s-a părut că e mai bine ca ei să fie fericiţi separat decât să continue împreună, dar nefericiţi. Cred că divorţul lor m-a făcut să cred mai puţin în ideea de mariaj. (…) Însă cel mai traumatizant moment a fost când, la şedinţa publică, de faţă cu mulţi alţi oameni pe care eu nu-i cunoaşteam, a trebuit să aleg între mama şi tata – să spun de cine îmi place mai mult, cu cine vreau să locuiesc în continuare. E îngrozitor să spui „cu mama“ în timp ce-ţi ţii tatăl de mână. Nu te mai poţi uita la el de ruşine pentru că a fost nevoit să îndure umilinţa abandonului unui copil care, în momentul ăla, poate să însemne întreaga lume pentru el. Pe atunci, fratele meu mai mare avea 18 ani, deci avea deja o independenţă, iar cel mic rămânea oricum în grija mamei, pentru că era încă la o vârstă foarte fragedă”, a mai declarat Monica Bîrlădeanu pentru adevărul.ro, în urmă cu ceva timp.

Acest episod a avut un impact profund asupra Monicăi, determinând-o mai târziu să studieze Dreptul, cu intenția de a schimba astfel de proceduri pe care le considera „barbare”. Experiențele sale din copilărie i-au modelat nu doar caracterul, ci și percepția asupra vieții și a relațiilor.

Citeşte şi: S-a căsătorit fratele Monicăi Bîrlădeanu! Actrița și mama ei au atras toate privirile la nuntă

Citeşte şi: Cum s-au îmbrăcat vedetele la nunta actriţei Monica Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiţă. Andreea Marin şi Andreea Raicu, printre cele mai spectaculoase apariţii

Monica Bîrlădeanu, nevoită să muncească de la 16 ani

În ciuda situației dramatice de acasă, Monica Bîrlădeanu și-a găsit forța să se ridice și să lupte pentru un viitor mai bun. La doar 16 ani, actrița a început să lucreze ca ospătăriță pentru a-și ajuta mama și frații. În acea perioadă, cei doi părinţi deja divorţaseră, iar responsabilitatea financiară cădea pe umerii mamei sale, care era educatoare.

Monica Bîrlădeanu a povestit cu emoție de primul ei job și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a păstra aparențele.

„Am simţit nevoia de a participa la veniturile familiei, aşa că m-am angajat prima dată la 16 ani, la o terasă lângă gară. Am minţit că am, de fapt, 18 ani, altfel nu m-ar fi primit. Ca să nu creez îndoieli, m-am machiat mai strident, mi-am pus nişte şosete în sutien şi aşa am primit postul! (râde) Abia când trebuia să iau salariul şi a trebuit să prezint buletinul, cei care mă angajaseră „m-au cunoscut“ mai bine. Au înţeles că era important pentru mine să muncesc şi m-au primit şi în vara viitoare”, a mai povestit Monica Bîrlădeanu pentru sursa de mai sus.

Tatăl Monicăi Bîrlădeanu s-a sinucis

Tragedia nu s-a oprit la abuzurile din copilărie. Moartea tatălui său, care s-a sinucis în circumstanțe tragice, a lăsat o altă cicatrice adâncă în sufletul actriței. Monica Bîrlădeanu și-a deschis sufletul într-o campanie dedicată conștientizării depresiei, povestind cum pierderea tatălui său a fost o lovitură grea, mai ales că a venit într-un moment important din viața ei – în vara în care se pregătea pentru admiterea la facultate.

„M-a afectat teribil pierderea lui, bruscă, chiar în vara când învăţam pentru admiterea la facultate. A fost foarte dificil. Şi, într-adevăr, a fost o adolescenţă grea, dar căreia, într-un fel, îi sunt recunoscătoare, pentru că, poate dacă noi nu eram într-o situaţie aşa de dificilă financiar, de exemplu, după plecarea lui tata, nu s-ar fi născut aşa repede în minte simţul responsabilităţii”, a mai dezvăluit actriţa.

Citeşte şi: Monica Bîrlădeanu, ieșire în familie cu Valeriu Gheorghiță și fiul său. Cum au fost surprinși într-un centru comercial

Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiţă

Pe 5 octombrie 2024, Monica Bîrlădeanu a făcut un pas important în viața personală, căsătorindu-se cu medicul Valeriu Gheorghiță. Evenimentul a fost unul de amploare, desfășurat la Palatul Snagov, în prezența a sute de invitați de seamă din politică, medicină și showbiz. Această nuntă de poveste vine ca o încununare a fericirii pe care o trăiește acum, după o viață marcată de suferințe. Deși acum își construiește un viitor fericit alături de soțul ei, amintirile dureroase din copilărie rămân o parte semnificativă a vieții sale, oferindu-i puterea de a merge mai departe.

Sursa foto: Instagram şi Captură Video

Urmărește-ne pe Google News