Monica Bîrlădeanu, ieșire în familie cu Valeriu Gheorghiță și fiul său. Cum au fost surprinși într-un centru comercial

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează un cuplu de mai bine de aproape doi ani, iar relația lor pare să devină din ce în ce mai închegată.

Monica Bîrlădeanu, ieșire în familie cu Valeriu Gheorghiță și fiul acestuia

Monica Bîrlădeanu (45 de ani) și Valeriu Gheorghiță (42 de ani) sunt destul de discreți cu viața personală și evită, de obicei, atenția publicului. Dar au fost fotografiați în urmă cu câteva zile la cumpărături împreună cu fiul medicului militar. Valreiu Gheorghiță are un băiat din fost căsnicie.

Cei trei au fost surprinși de paparazzi de la Cancan în timpul unei sesiuni de shopping într-un centru comercial din București. Vezi AICI imaginile inedite cu cei trei.

Îmbrăcați lejer, ea într-o salopetă neagră cu mâneci scurte, el într-un tricou alb și pantaloni deschiși la culolare, iar fiul medicului în tricou și pantaloni scurți, cei trei și-au văzut liniștiți de cumpărături într-un magazin de gadgeturi.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, suprinși împreună în concedii

Monica Bîrlădeanu a confirmat relația cu Valeriu Gheorghiță anul trecut când a precizat că partenerlui ei de viață este „un bărbat absolut necăsătorit”.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vizavi de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!” – spunea ea în 2023.

Cei doi au fost surprinși și în vacanță împreună, la începutul anului, în Bulgaria și Italia.

“M-am oprit azi scurt în Verona drum spre stațiunea de schi și atmosfera era cam așa. Dacă în aeroport la Veneția am suferit că am dat peste un capuccino slab tare, aici orice am comandat a fost impecabil- de la espresso, paște, tiramisu”, a transmis actrița în ianuarie, pe rețelele de socializare.

La momentul respectiv, stilista vedetelor, Dana Budeanu, l-a luat peste picior pe Valeriu Gheroghiță pentru că a ales să o ducă pe Monica în Bulgaria, dar a apreciat traseul lor din Italia.

„Aşa, tati! Gheorghiţă a executat perfect, pă barosăneală. Dolomiți, Verona, alea alea. Anunț populația că o cunosc pe Monica. Vom fi răzbunați. Că să nu pățească rău el, trebuie să se uite la toate verdictele despre mafioți. Nu e pregătit deloc. Uite, după astfel de experiențe, bărbații aleg altă cale. Nu că vom fi răzbunați, dar toată lumea va fi răzbunată. Uitasem de el.

E ca în desenele cu Tom şi Jerry, când băga peștele în gură și scotea scheletul, acesta e Gheorghiță. Dragostea învinge, ori e ori nu mai e deloc. Asta se va întâmpla. Memorați, e frumos să suferi din dragoste. Nu mai mergeți la bulgari domnule Gheorghiță, dvs. nu știți pe unde a fost Monica”, a spus Dana Budeanu, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

După ce s-a aflat de relația lor, au început să apară zvonuri potrivit cărora Monica Bîrlădeanu ar fi însărcinată. Dar actrița a infirmat rapid informațiile.

„Oameni buni, știu că se tot scrie de ieri întruna, dar sunt fake news: nu sunt însărcinată. Un an bun tuturor!” a scris Monica Bîrlădeanu pe pagina ei de Instagram, acum câteva luni.

