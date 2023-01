Răzvan Danciu, eliminat de la Survivor 2023: „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mănânc o shaorma” / Exclusiv

Răzvan Danciu, concurentul eliminat de la Survivor 2023, a dat iama în mâncare imediat ce a părăsit competiția.

Răzvan Danciu, concurentul proaspăt eliminat de la Survivor 2023, ne-a dezvăluit că primul lucru pe care l-a făcut după ce a părăsit competiția ce se difuzează luni, marți și miercuri, de la 20.30, la Pro Tv, a fost să ceară de mâncare!

Răzvan Danciu, eliminat de la Survivor 2023: „Nu am dorit să scap de niciunul dintre colegii mei”

Concurentul din echipa „Războinicilor” a vorbit, pentru unica.ro, despre experiența Survivor 2023. Răzvan spune că a fost mai greu de suportat dorul de părinți și faptul că nu a putut comunica cu ei, decât foamea pe care a tras-o în competiție.

Felicitări pentru evoluție. Ai adus primul punct din competiție. Ce ai simțit în acel moment?

Am simțit o bucurie imensă și o profundă recunoștință lui Dumnezeu. Mai mult decât pentru mine, m-am bucurat pentru părinții mei, pentru că i-am făcut mândri, și pentru că am făcut o primă impresie Senzațională (cu toții știm că prima impresie e cea mai importantă, nu?)

A existat vreun coleg din trib de care îți doreai să scapi? De ce?

Nu am dorit să scap de niciunul dintre colegii mei, spre diferența colegilor mei care își doreau foarte mult să plece Maria. Într-adevăr, a creat foarte multe tensiune și certuri în echipă, însă eu am reușit să văd sufletul ei bun.

Răzvan Danciu: „Cel mai mult mi-a lipsit comunicarea cu părinții mei, chiar mai mult decât mâncarea”

Ce ți-a lipsit cel mai mult în perioada petrecută în show?

Cel mai mult mi-a lipsit comunicarea cu părinții mei, chiar mai mult decât mâncarea.

Ai părăsit competiția cu ochii în lacrimi de fericire, după cum ai declarat. Ce gânduri te încercau?

Am părăsit competiția cu lacrimi de fericire, deoarece am fost împăcat cu tot ceea ce am făcut în competiție. Am început competiția sărind din elicopter, am adus primul punct al acestui sezon, urmând să îl aduc și pe al doilea, fiind primul concurent din acest sezon care a reușit această performanță.

Apoi am plecat în Exil, tot primul, și am reușit să arăt oamenilor de acasă exact așa cum sunt. Pentru mine aceste 3 săptămâni de competiție au fost atât de intense încât mi se pare că am stat de fapt 3 luni acolo.

Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după ce ai ieșit din competiție?

Primul lucru pe care l-am făcut după ce am ieșit din competiție a fost să mănânc o shaorma. Dar asta pentru că încă nu mi se dăduse telefonul, căci altfel primul lucru ar fi fost cu siguranță să-i sun pe părinții și fratele meu.

Ce concurenți au plecat în Dominicană la Survivor 2023

La începutul anului, 24 de concurenți au acceptat să participe la cel de-al treilea sezon al Survivor România 2023.

Echipa Faimoșilor: Carmen Grebenișan, Jorge, Ada Dumitru, Ionuț Iftimoaie, Remus Bonoiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu și Ștefania Stănilă.

Echipa Războinicilor: Alin Chirilă , Alexandra Porkolab, Robert Moscalu, Lucianna Vagneti, Dan Ursa, Maria Lungu, Andrei Krişan, Daria Chiper, Răzvan Danciu, Andreea Moromete, Andrei Neagu și Codruţa Began.



