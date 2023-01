Maria Lungu, planuri mari după eliminarea de la Survivor 2023. Cu ce afacere vrea să dea lovitura / Exclusiv

Maria Lungu are planuri mari după eliminarea de la Survivor 2023! Războinica s-a întors acasă și e hotărâtă să se axeze mai mult pe viața profesională.

Maria Lungu, planuri mari după eliminarea de la Survivor 2023, show difuzat la Pro Tv luni, marți și miercuri de la 20.30. Tânăra a rezistat doar două săptămâni în competiție, ea făcând parte din echipa Războinicilor.

Ce planuri are Maria Lungu după eliminarea de la Survivor 2023?

Maria a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre colegii ei de trib, de la Survivor România 2023, despre care spune că sunt falși.

Și-ar fi dorit să stea mai mult în competiția Survivor 2023, însă, pe de altă parte este fericită că s-a întors acasă în sânul familiei. Ea ne-a dezvăluit că și-a visat familia chiar cu o seară înainte de vot.

De când a revenit din Dominicană, Maria Lungu e pusă pe „făcut bani” se pare. Fosta concurentă de la Survivor 2023 se pregătește să deschidă o afacere online, după cum a declarat, în exclusivitate, pentru UNICA.RO.

Maria, a fost o perioadă dificilă, cu multe conflicte. Cum te simți acum?

Mă simt foarte bine. Îmi pare rău, în mod normal, că am plecat. Voiam să mai rămân și, cu siguranță, aveam multe de dat. Ce ați văzut voi într-o săptămână a fost floare la ureche. Ce urma și ce trebuia să se întâmple… nu o să mai știm niciodată, din păcate. M-am întors acasă, mi-am văzut familia, că îmi era foarte dor de ea, am început să apreciez foarte mult lucrurile pe care le aveam până acum și să înțeleg că în lucrurile mici îți poți găsi fericirea câteodată.

„Eu când v-am zis că sunt falși, nu am aberat”

Totuși au fost și momente frumoase, când aduceai puncte. Cum simțeai atunci susținerea echipei?

Au fost momente frumoase în competiție, mai ales atunci când aduceam puncte. Simțeam susținerea echipei, dar numai când le convenea lor… pentru că nu poți susține pe cineva în halul acela. Eu când v-am zis că sunt falși, nu am aberat, s-a văzut clar și pe televizor. Când era vorba de mâncare și de confort, Maria era bună. Când era vorba despre a discuta un subiect, Maria era nebună și voia ceartă.

Cum a fost noaptea când așteptai rezultatele votului?

În noaptea dinainte de vot… nu prea am dormit și îmi tot visam familia. Dimineață, când m-am trezit, le-am spus și colegilor: „Am o presimțire bună”, dar a fost un mod de a spune ca să nu înțeleagă ei. În mintea mea, presimțirea bună a fost între ghilimele, că plec acasă ca să nu înțeleagă ei, dar presimțirea a fost veridică.

Maria Lungu, surprinsă de votul de la Survivor 2023: „Nu prea am dormit, nu prea m-am gândit la ce se va întâmpla, nu credeam niciodată că o să plec eu”

Maria Lungu spune despre foștii colegi că sunt falși

Nu prea am dormit, nu prea m-am gândit la ce se va întâmpla, nu credeam niciodată că o să plec eu. Mă bazam enorm de mult pe oamenii de acasă. Se pare că nu a ieșit așa cum am crezut eu că va ieși. De aceea, am postat și pentru lumea de acasă să nu se bazeze pe absolut nimeni.

Acum nu învinovățesc publicul sau chestii de genul, pentru că și publicul, la rândul lui, a fost sigur că nu plec și că sunt suficiente voturi, dar în viață ești singur, indiferent de locul în care te-ai afla, indiferent că ești în Republica Dominicană sau acasă cu familia, tot singur rămâi. Trebuie să te bazezi doar pe forțele proprii.

Regreți ceva din ceea ce ai făcut în Survivor?

Să vă mint sau să vă zic adevărul? (râde) Au fost câteva momente în care simțeam că se aștepta un „Iertați-mă, vă rog!” de la Maria, dar mi-am mușcat limba de 120 de ori pentru că nu era ceva ce voiam să fac. Era ceva ce aștepta lumea și simțeam chestia asta, însă nu am zis-o pentru că nu îmi pare rău, nu regret.

Dacă s-ar mai întâmpla încă o dată și aș ști că plec acasă, exact așa aș fi făcut. Credeți-mă, cu timpul o să vă dați seama și o să realizați că ceea ce spuneam este adevărat.

Maria Lungu și-a făcut planuri despre cum să facă bani, după Survivor 2023

Maria Lungu își face magazin online

Ce urmează pentru tine odată cu revenirea acasă?

O să încerc să termin în cel mai scurt timp colecția de trening-uri, vreau să deschid un magazin online momentan. Nu știu cât timp îmi va lua, dar cu siguranță o să vin și o să vă zic și vouă despre ce este vorba. Mă mut la București, poate mai stau la Chișinău, nu știu exact încă. Poate vine cineva și mă ia într-un film, pentru că am spus că vreau să fiu și actriță la un moment dat. Cine știe… sunt deschisă pentru propuneri.

