Raoul, hărțuit de o fană: „Nu am avut o noapte în care să nu fiu sunat”. Prin ce a trecut artistul un an de zile

Raoul (45 ani) a dezvăluit că a fost hărțuit de o fană timp de mai bine de jumătate de an, după ce i-a răspuns la câteva mesaje. Femeia a devenit tot mai insistentă, iar artistul nu mai putea să scape de ea. Deși a încercat să o ignore și să-i blocheze apelurile, aceasta a continuat să îl agaseze.

Raoul, hărțuit de o fană timp de câteva luni

Raoul, pe numele său adevărat Rareș Borlea, a povestit că a fost terorizat de o fană care la început părea a fi o persoană inofensivă. Artistul a afirmat că totul a început cu câteva mesaje la care a decis să răspundă întrucât erau în limita bunului simț, dar femeia s-a îndrăgostit de el și a început să îl agasee cu telefoane și mesaje. A încercat să-i blocheze numărul, dar agresoarea a schimbat tactica și a început să-l sune cu număr ascuns. Cântărețul era sunat în fiecare noapte, admiratoarea refuzând să-l lase în pace.

„Nu știu cum s-a întâmplat ca o persoană să dea de numărul meu de telefon. Și vreau să spun încă de la început, asta nu este o întâmplare pentru a mă lăuda sau pentru a-mi arăta eu importanța. Nu, chiar s-a întâmplat acest lucru cu o persoană care a început ușor, scriind mesaje pe telefon, nu pe WhatsApp. (…) La început, mi se păreau amabile (n.r. mesajele) și am răspuns. Băgând în seamă această persoană, până la urmă ăsta este adevărul, răspunzându-i i-am dat aripi și s-a îndrăgostit. A început să mă sune, nu mai răspundeam și mă suna noaptea. Am blocat numărul și mă suna cu număr ascuns”, a dezvăluit Raoul în podcastul lui Adrian Enache.

Artistul a depus plângere a poliție

Raoul a mărturisit că începuse să primească până la 40 de apeluri pe noapte, astfel că a decis să apeleze la ajutorul autorităților. A făcut plângere la poliție și după alte câteva luni, bărbatul a reușit să scape de hărțuitoare.

„Nu puteam să scap. 6-7 luni de zile eu nu am avut o noapte în care să nu fiu sunat. Vreau să spun că suna, răspundeam, închidea. Făcusem, la un moment dat, printscreen, aveam 36 de apeluri, 40 de apeluri. Și am făcut plângere la poliție. Chiar și cu plângere la poliție a durat vreo 3-4 luni de zile (…) Doar poliția a durat treaba asta, dar a durat. Deci un an de zile, eu am fost terminat psihic. Nu dormeam noaptea”, a mai spus Raoul.

Artistul a mărturisit că această experiență l-a marcat din punct de vedere psihic.

