Cum arată Mirela Vaida în realitate, fără filtre și machiaj. Fanii au reacționat pe loc: „Cât de frumoasă!”

Mirela Vaida a anunțat în mediul online că s-a întors recent din vacanță și a publicat pe pagina de Instagram o serie de fotografii cu momentele memorabile de acolo. Prezentatoarea de televiziune le-a arătat fanilor cum arată nemachiată, la plajă, în costum de baie din două piese și cu abdomenul la vedere.

Cum arată Mirela Vaida în realiatate, fără filtre și machiaj

Mirela Vaida (42 de ani) a ales Turcia ca destinație turistică pentru concediul de anul acesta. Împreună cu soțul și cu cei trei copii, Mirela Vaida s-a bucurat de o vacanță superbă cu vreme excepțională și frumuseți locale de necontestat.

„Am ajuns acasă! După o săptămână de vacanță în care am fost aproape rupți de realitate pentru că în Turcia a fost închis Instagramul toată săptămână iar noi am renunțat de tot la telefoane, că oricum n-avea nimeni grija lor pe plajă! Deci vacanța noastră chiar a fost „vacanță”!

Am ales Turcia și anul asta pentru că încă mi se pare foarte potrivită pentru conceptul nostru de familie cu 3 copii, nici prea mici, dar nici prea mari! Nu are rost să dezvolt conceptul de „turism” în Turcia, că îl știți: tot ce vrei!

Am revenit mai obosiți, mai grași, eu mai cu „burtică” ( de la mâncare, nu de la altceva), mai bronzați și mai fericiți că am fost împreună peste tot și am făcut tot ce ne-a tăiat capul! Las aici câteva amintiri! Din ele vom trai până vara viitoare! Momentele astea trebuie să ne încarce un an întreg! Nu-i așa? Doamne-ajuta! Vă pup!” – a descris Mirela Vaida experiența concediului în Turcia.

În dreptul acestui mesaj, prezentatoarea de televiziune a publicat mai multe fotografii cu familia ei din timpul vacanței, dar și câteva cu ea, în care apare îmbrăcată în diverse costume de baie, renunțând complet la machiaj pentru că se afla la plajă. Cei care au văzut postarea vedetei au avut numai cuvinte de laudă pentru ea și unii internauți i-au spus că arată și mai frumoasă când nu apelează la farduri.

„Cât de frumoasă ești nemachiată… naturală!”

„Ești atât de frumoasă fără machiaj! „

„O familie frumoasă!”

„Distracție plăcută!”

„Sunteți fantastici!” – sunt câteva dintre mesajele internauților pentru Mirela Vaida.

Secretele siluetei Mirelei Vaida

Prezentatoarea de televiziune are grijă la alimentație pentru a se menține înntr-o formă fizică bună. La începutul anului ea povestea că în cazul în care exagerează cu mâncărurile care îngrașă, face mișcare pentru a-și reintra în formă.

„Dacă, cumva, mănânc seara, atunci dau o tură cu bicicleta sau alerg pe bandă, dar trebuie să recunosc că, acum, de când s-a lăsat frigul nu mai ies cu bicicleta, însă mai am un mic secret. Iau o bucățică de carne, la cuptor, goală, care îmi satisface pofta de mâncare și după aceea nu mai mănânc nimic. Carnea macră la cuptor nu este foarte plină de calorii, adică e sănătoasă.

De asemenea, încerc să mă bucur cât mai mult de natură, să mă uit la un film, să mănânc fructe, să beau un ceai, să beau un vin bun, să mă relaxez, dar, în principal, acesta este secretul, să nu mănânc seara”, a dezvăluit Mirela Boureanu Vaida pentru Spectacola.

