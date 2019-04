Prinţul Harry și Oprah Winfrey, documentar despre sănătatea mintală

Seria documentară va avea mai multe episoade la care Ducele de Sussex și Oprah Winfrey vor fi co-creatori și producători executivi, a anunțat Palatul Kensington, potrivit Agerpres.

Proiectul se bazează pe „poveşti ale unor personalităţi remarcabile, care au făcut faţă celor mai dificile situaţii, oferind posibilitatea de ne înţelege mai bine pe noi înşine şi anturajul nostru”, a declarat nepotul Reginei Elisabeta a II-a în comunicat. Acesta a menționat și faptul că se simte „incredibil de mândru” să lucreze cu Oprah Winfrey.

Pentru documentare a fost folosită și „munca de lungă durată depusă de Prinţul Harry în privinţa problemelor şi iniţiativelor în materie de sănătate mentală”, se arată în comunicat.

Ducesele de Sussex, în vârstă de 34 de ani, nu este la primul proiect dedicat susținerii persoanelor care suferă de boli mintale. Acesta a creat, împreună cu Prințul William și soția acestuia, Kate Middleton, Heads Together, o campanie menită să atragă atenţia asupra problemelor psihice. Programul fondat de cei mai tineri membri ai Casei Regale britanice are scopul de a înlătura stigmatizarea persoanelor care suferă de depresie sau alte boli mintale și mai multe organizații caritabile s-au alăturat acestui proiect.

În urmă cu câțiva ani, Harry, care avea atunci în jur de 30 de ani, a recunoscut faptul că a apelat la ajutor psihologic pentru a depăși moartea mamei sale, Prințesa Diana.

„Regret nespus că nu am vorbit niciodată despre pierderea mamei mele. Timp de 28 de ani din viaţa mea nu am vorbit niciodată. Mesajul-cheie al acestei întâlniri este că oricine poate fi afectat psihic. Fie că eşti un membru al familiei regale, fie că eşti soldat sau un star al fotbalului. Chiar nu are importanţă, toată lumea suferă“, a precizat el.

Al cincilea în linia de succesiune la tronul britanic, Harry a participat și la un training pentru a învăţa cum să ajute persoanele care se confruntă cu tulburări mintale. El a lucrat timp de două zile la o unitate de recuperare a personalului militar din Londra, unde a învăţat să ajute vârstnicii cu probleme mintale sau pe cei care se confruntă cu depresia.

Și celebra prezentatoare Oprah Winfrey, în vârstă de 65 de ani, s-a confruntat cu probleme de ordin psihic. Aceasta a suferit o depresie puternică pe vremea când avea 44 de ani. Deși i-a fost greu să recunoască faptul că are o problemă, aceasta și-a dat seama că își îneca sentimentele de furie și neputință în mâncare. Convinsă că ceea ce a ajutat-o să-și revină a fost gândirea pozitivă, Winfrey a scris cărți motivaționale pentru oamenii care se află în suferință, potrivit doctorulzilei.ro.

Sursă foto: northfoto.com, hepta.ro