Premiile Youtube România. Andra și Cătălin Măruță, printre câștigători: „Apreciez fiecare subscribe, play, like sau share”

Premiile Youtube România s-au desfășurat joi, 30 martie, iar printre marii câștigători se află Andra și Cătălin Măruță.

În urmă cu 10 ani, Google a lansat versiunea Youtube pentru România, iar de atunci mai mulți creatori de conținut au avut ocazia de a se afirma pe această platformă. Acum, Youtube România și-a premiat artiștii.

Câștigători premiile Youtube România

Printre marii câștigători se numără Andra și Cătălin Măruță, precum și INNA, care au fost recompensați cu câte un trofeu.

„Cel mai ascultat podcast românesc”

Cătălin Măruță a primit premiul pentru „cel mai ascultat podcast românesc în anul 2022” pentru podcastul său, „Acasă la Măruță”.

„Mulțumesc, Youtube și tuturor celor care au dat subscribe și/sau play! Podcastul „Acasă la Măruță” a fost cel mai ascultat podcast românesc în anul 2022, pe platforma Youtube! Mă bucur mult că proiectul meu de suflet a devenit preferatul vostru. Promit să mă țin de treabă și să produc în continuare episoade interesante pentru voi”, a scris Măruță pe Instagram.

„Cel mai popular artist pe Youtube în România”

Și soția lui, Andra, a primit de la Youtube un premiu. Cel pentru „cel mai popular artist pe Youtube în România”.

„Youtube mi-a acordat în această seară premiul „Cel mai ascultat artist pe Youtube în România”, după numărul de vizualizări din ultimii 10 ani! De fapt voi mi l-ați acordat și vă mulțumesc din suflet pentru asta! Apreciez fiecare subscribe, play, like sau share! Ce pot să mai spun? Sunt onorată și emoționată pentru că sunteți atât de minunați!”, a transmis Andra pe rețelele de socializare.

„Cel mai urmărit creator de content din România, la nivel internațional”

Un alt premiu acordat a fost pentru LooLoo Kids, „cel mai urmărit creator de content din România, la nivel internațional”. Acesta a fost primul canal de Youtube din Europa Centrală și de Sud-Est care a atins borna de 10 milioane abonați, în anul 2020, moment în care a primit și „butonul de diamant”.

„Cel mai urmărit creator de conținut generalist în România”

Cel mai urmărit canal de Vlogging din România este cel al lui Selly.

„E o onoare și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut în toți acești ani”, a spus Selly în momentul în care a urcat pe scenă.

„Cel mai bun canal de gătit din România”

La partea de cooking, Jamilla Cuisine a primit premiul pentru „cel mai bun canal de gătit din România”.

„În această seară am avut onoarea și bucuria să particip la evenimentul Youtube10 care a aniversat 10 ani de existență în România. N-am plecat de acolo cu mâna goală, ci cu premiul pentru cel mai bun canal de gătit în 2022. Acest premiu este și al vostru pentru că fără voi nu am fi ajuns niciodată până aici. Va mulțumim și vă suntem veșnic recunoscători pentru toată dragostea și susținerea voastră”, a transmis Jamilla pe Facebook.

„Cel mai popular artist din România pe YouTube la nivel global” este INNA, care nu a participat la eveniment, artista având alte obligații.

Mihai Morar, despre titlul de creator de conținut

Printre vedetele care au mai fost prezente la Youtube10, se mai numără Mihai Morar și George Buhnici.

„A zis George Buhnici că nu am curaj să postez în 2023 o poză cu el… dar “creators will be creators”. Iar el este primul om din fosta mea lume, care din “prezentator” a avut curaj să devină “creator”. Astăzi, se fac #Youtube10 ani în România, iar George a fost acolo chiar înaintea timpurilor. Și îi mulțumesc pentru inspirație și că ne-a arătat celor veniți mai târziu în lumea nouă că se poate”, a scris Mihai Morar pe Instagram.

„La mulți ani, Youtube România! Acum 3 ani, când încă eram doar prezentator, nu credeam că în 2023 voi putea trăi din Youtube. Și, nimic nu e întâmplător, astăzi, exact la 10 ani de când a venit în România, ultimul Podcast @fainsisimplu este cel mai bine plasat video românesc în Trending Youtube. I-ni-ma-gi-na-bil acum 3 ani ca un podcast să fie peste muzică, peste peste entertainment, peste tot”, a mai scris Morar.

Sursă foto: Instagram, Facebook