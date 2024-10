Pe ce bani ar vrea Aurel Pădureanu să-i dea Iuliei Albu rochiile de petrecere ale Corneliei Catanga: „Comorile familiei”

Iulia Albu, cunoscută pentru stilul său excentric și pasiunea pentru piese vintage, a recunoscut recent că ar fi dat o sumă considerabilă pentru a achiziționa o rochie a regretatei Cornelia Catanga, „Regina muzicii lăutărești”. Însă, din păcate pentru vedetă, rochiile au fost deja vândute pentru a acoperi unele datorii. Această dorință neîmplinită a stârnit o reacție surprinzătoare din partea soțului Corneliei, Aurel Pădureanu, care nu doar că i-a adresat un mesaj direct Iuliei, dar i-a și făcut o propunere inedită.

Într-un clip postat pe Instagram, Iulia Albu și-a exprimat regretul că nu a avut ocazia să cumpere una dintre rochiile Corneliei Catanga, fiind piese de colecție pe care le consideră de o valoare inestimabilă.

„Știți ce mi-aș fi dorit foarte mult și nu am apucat? O rochie de la Catanga, din anii 70-80, de-alea adevărate, de-ale ei, dar am înțeles că le-a vândut, ca să achite niște datorii. Dar, ce, eu nu le-aș fi cumpărat? Aș fi dat o grămadă de bani pe ele, dar n-am știut!”, a mărturisit fosta soţie a lui Mihai Albu pe contul ei de socializare.

Totodată, Iulia Albu a menţionat pe contul ei de socializare că piesele vestimentare vintage sunt adevărate bijuterii în garderoba oricărei femei, mai ales că în modă trendurile din trecut au revenit pe podiumurile contemporane.

„O piesă vintage are, minimum, 20 de ani vechime. Fără excepție! Sigur că puteți găsi lucruri amuzante, în dressingul mamei voastre, iar eu vă încurajez să săpați, cu atenție, în „comorile familiei”. Însă, o piesă vintage este vintage, așa cum am spus, dacă are o vechime egală sau peste 20 de ani”, a mai spus Iulia Albu pe contul ei de socializare.

Aceste declarații au surprins publicul și au atras atenția lui Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste, care a decis să intervină și să îi facă o ofertă surprinzătoare Iuliei Albu.

Aurel Pădureanu a reacționat prompt la afirmațiile Iuliei Albu, exprimându-și bucuria că cineva cu influență în lumea modei este interesat de rochiile soției sale. Deși multe dintre ținutele Corneliei Catanga au fost deja vândute, soţul regretatei artiste a declarat că mai deține câteva piese valoroase, printre care o rochie de piele cumpărată din Tel Aviv, care ar putea fi exact pe placul Iuliei Albu.

Potrivit declaraţiilor sale, una din piesele vestimentare de temelie din garderoba artistei de muzică lăutărească ar fi valorat 2.000 de dolari. Şi dat fiind că rochia este şi vintage, valoarea ei cu siguranţă este una mai mare, în prezent. Astfel că, Iulia Albu ar trebui sa scoată din buzunar o sumă considerabilă pentru a putea intra în posesia unei ţinute purtată de „Regina muzicii lăutăreşti”.

„Mă bucur să aud că Iulia Albu, pe care eu o admir, și-ar dori o rochie din garderoba Corneliei Catanga, mai am câteva, cele mai multe, da, au fost însă vândute. Mai am una foarte frumoasă, din tinerețea Corneliei, de țigancă… Și mai am o rochie de piele, veche de vreo 20 de ani, cumpărată de Cornelia din Tel Aviv, a dat pe ea atunci vreo 2.000 de dolari. Foarte frumoasă, pe astea le mai am… Dacă Iulia mă caută și îi place, i-o dau, desigur”, a spus Aurel Pădureanu pentru click.ro.

Rochiile Corneliei Catanga, subiect de scandal și mister

Însă nu toate rochiile Corneliei Catanga au fost păstrate. Aurel Pădureanu a oferit în trecut majoritatea rochiilor soției sale unor femei din mediul rural, fane ale artistei, pentru a le purta la evenimente speciale precum nunți și botezuri. Această decizie a creat numeroase controverse în presă, mai ales în contextul în care unele voci susțin că garderoba Corneliei a fost distribuită fără prea multă atenție.

„Eu i-am dat norei mele să distribuie rochiile Corneliei. A dat peste 100 de rochii unor femei de la țară, fane ale soției mele, să le poarte la evenimente… Cornelia a avut multe rochii de scenă, dar nu mai am decât câteva”, a spus Aurel Pădureanu, explicând motivele din spatele deciziei, potrivit sursei menţionate anterior.

Cornelia Catanga a fost un etalon de stil

Cornelia Catanga nu a fost doar o legendă a muzicii lăutărești, ci și un etalon de stil. Ținutele ei, deseori extravagante și pline de personalitate, reflectau o epocă în care glamourul era o parte esențială a fiecărei apariții pe scenă.

Aurel Pădureanu și-a exprimat dorința de a organiza un spectacol în memoria soției sale, dar, din păcate, lipsa fondurilor și sprijinului din partea foștilor prieteni ai cuplului a fost o piedică majoră.

„Eu atât mai vreau: să fac un spectacol grandios în memoria ei! Însă, e foarte greu! Trebuie bani mulți! Mai trist este că acei care ne erau prieteni atunci când ea trăia, acum nici nu mă mai bagă în seamă!”, a mai declarat artistul, potrivit click.ro.

Chiar dacă amintirea Corneliei Catanga continuă să rămână vie în inimile celor care au admirat-o, Aurel Pădureanu încearcă să-și refacă viața și are grijă de prima sa nepoţică ce poartă numele soţiei sal: Cornelia, nume ales în amintirea femeii pe care a iubit-o cel mai mult.

