Neti Sandu împlinește 65 de ani. Peste 30 de ani i-a dedicat rubricii de Horoscop la PRO TV

Neti Sandu, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de pe micile ecrane, împlinește astăzi 65 de ani. Dintre aceștia, 30 de ani i-a dedicat Horoscopului de pe PRO TV. Cum arată aniversarea specială și ce face în această zi Neti Sandu.

Neti Sandu, 30 de ani de PRO TV

Neti Sandu împlinește astăzi 65 de ani. Prezentatoarea rubricii Horoscop de la Știrile PRO TV a devenit, în ultimii 30 de ani, o prezență binecunoscută pentru telespectatorii care așteaptă în fiecare dimineață să afle predicțiile zilei.

Cu vocea inconfundabilă și eleganța caracteristică, Neti Sandu a devenit rapid imaginea Horoscopului. Ea a povestit că interesul pentru astrologie a apărut la începutul anilor ’90, pe vremea când nu erau foarte multe resurse disponibile în România.

A fost pasionată real de complexitatea astrologiei și felul în care astrele pot influența viețile oamenilor, așa că a început să studieze acest domeniu.

Între timp, pasiunea a devenit meserie, iar Neti Sandu a fost angajată în trustul PRO, unde a început să prezintă horoscopul zilnic pentru publicul larg. Prima apariție a fost în 1993, la PRO FM, iar vocea ei caldă și felul în care prezenta informațiile i-au adus simpatia ascultătorilor. Apoi, a mers către PRO TV și de atunci a devenit o prezență obișnuită, de mai bine de trei decenii. Românii se trezesc și își încep ziua cu Horoscopul prezentat de Neti, iar asta de mai bine de 30 de ani.

Ea a vorbit cu emoție despre începuturile sale în televiziune.

„Nu aveam senzația că vin la serviciu. Asta a fost cel mai grozav. Era un hobby pe care îl practicam în fiecare zi”, spunea ea.

Neti împlinește 65 de ani

Prezentatoarea împlinește 65 de ani pe 24 noiembrie, însă puțini știu că adevărata aniversară este pe 25 noiembrie, o zi cu o semnificație specială.

„Mama mea m-a născut la 0.30, la miezul nopții, iar doctorul i-a sugerat să mă treacă pe 24, ca să fiu cu o zi mai mare. Eu nu cred că mama a realizat că pe 25 este Sfânta Ecaterina… Deci sunt născută pe 25 noiembrie, de Sfânta Ecaterina, la 12.30 noaptea”, a mărturisit Neti Sandu.

Prezentatoarea rămâne un exemplu de profesionalism și o figură emblematică a postului PRO TV.

