Duminică, 7 martie 2021, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (37 de ani) i-au oferit celebrei Oprah Winfrey (67 de ani) un interviu în care au vorbit despre tot ceea ce i-a determinat să se separe de familia regală a Marii Britanii.

Meghan Markle a vorbit despre prima ei întâlnire cu Regina Elisabeta a II-a

În prezent, fosta actriță este însărcinată cu al doilea copil al perechii. În timpul interviului, Meghan a dezvăluit cum a decurs prima ei întâlnire cu bunica lui Harry, Regina Elisabeta a II-a (94 de ani).

„N-a fost ceva extrem de formal”, a mărturisit Meghan. Întâlnirea dintre cele două a avut loc într-o zi în care ea și Harry luau prânzul alături de Sarah Ferguson (61 de ani), fosta soție a Prințului Andrew (61 de ani), al doilea fiu al Reginei, și de fiica cea mică a lui Sarah, Prințesa Eugenie (30 de ani).

„Regina încheiase un angajament și urma să revină acasă”, a mai spus Meghan. „Știi să faci o plecăciune?”, a fost prima întrebare a lui Harry pentru Meghan.

Surprinsă că era nevoită să facă o plecăciune într-un cadru informal, fosta actriță a mărturisit: „Atunci am realizat, într-un final, în ce intrasem.” Meghan și-a exersat plecăciunea cu Harry în curtea casei înainte ca Regina să ajungă.

„Am intrat și am cunoscut-o. Aparent, am făcut o plecăciune foarte adâncă. Eu nu-mi amintesc”, a mai dezvăluit. „Ne-am așezat, am conversat și a fost foarte plăcut și ușor.”

Pe 16 februarie, soțul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Philip, a fost spitalizat „ca măsură de precauție”. Ulterior, bărbatul în vârstă de 99 de ani a suferit o operație pe cord.

Meghan Markle a sunat-o pe Regină pentru a afla cum se simte Prințul Philip

Ducele de Edinburgh „a suferit o procedură de succes pentru o afecțiune cardiacă preexistentă la Spitalul Sf. Bartolomeu”. Acesta „va rămâne în spital mai multe zile pentru îngrijiri, să se odihnească și să se recupereze”, a anunțat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham, potrivit People.

În același interviu cu Oprah, Meghan a dezvăluit că a vorbit cu Regina după spitalizarea lui Philip. „Am ridicat telefonul și am sunat-o pe Regină pentru a vedea cum se simte Prințul Philip. Asta facem noi. Asta înseamnă să nu trebuiască să te gândești în fiecare moment: «Este adecvat ce fac?».”

În plus, Harry a dezvăluit că el și bunica lui au vorbit mai mult decât niciodată după separarea lor de familia regală. „Eu și bunica mea avem o relație foarte bună, o înțelegere foarte bună.”

Cu un an în urmă, mai precis pe 7 ianuarie 2020, perechea își anunța retragerea. Un timp, cuplul și fiul lor, Archie Harrison (1 an și 10 luni), au locuit pe Insula Vancouver, Canada, în cele din urmă mutându-se în Santa Barbara, Los Angeles, SUA.

