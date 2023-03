Macaulay Culkin, tată pentru a doua oară. Actorul mai are un fiu de 23 luni

Macaulay Culkin a devenit tată pentru a doua oară. Vestea a fost confirmată de fratele actorului, Kieran Culkin.

Starul din „Singur acasă” și logodnica sa, Brenda Song, nu au vorbit încă de venirea pe lume a celui de al patrulea membru al familiei lor.

Macaulay Culkin, tată pentru a doua oară

Culkin, în vârstă de 42 de ani, și Song (33 ani), au preferat să se bucure de nașterea celui de al doilea copil în liniște, fără să facă din aceasta un eveniment public.

Cel care a dezvăluit că celebrul actor a devenit din nou tată a fost chiar fratele lui, Kieran Culkin.

Întrebat despre familia lui extinsă, Kieran a spus: „Verii locuiesc în Los Angeles, iar noi locuim în New York. Am doi copii, unul în vârstă de un an și unul de 3 ani. Și pentru că sunt atât de ocupat nu reușesc să urc într-un avion să merg la ei”.

„Încă nu l-am cunoscut pe numărul doi, iar ei (Macaulay și Brenda) încă nu l-au cunoscut pe numărul doi al meu. Nu am reușit să ne întâlnim”, a precizat Kieran Culkin dezvăluind că fratele său a devenit din nou tată.

Macaulay Culkin și Brenda Song mai au un fiu, Dakota, în vârstă de 23 de luni.

În luna ianuarie, Song a dezvăluit că ea și Macaulay Culkin au preferat să se descurce singuri cu copilul, fără ajutorul unei bone. Totuși, actrița a precizat că o are alături pe mama ei.

„Eu și logodnicul meu ne ocupăm de tot. Nu avem o bonă, dar mama mea a fost alături de noi încă de când s-a născut fiul nostru. Când lucram, mama îl aducea pe platou pentru a-l putea alăpta și îl puteam vedea pe parcursul zilei”, a dezvăluit Brenda Song, citată de People.

„Cred că atunci când tu și partenerul tău aveți un copil, mai ales în primele luni, nu mai aveți răbdarea de a fi politicoși unul cu celălalt. Este extrem de importantă comunicarea. În loc să stabilim sarcini, simțim ce avem nevoie”, a mai spus actrița.

Actorul a făcut o schimbare radicală în viață

Viața lui Macaulay Culkin s-a schimbat radical în ultimii ani. După ce în tinerețe s-a luptat cu dependența de droguri și a fost internat la dezintoxicare, actorul a reușit să își regăsească calea.

În anul 2017 a întâlnit-o pe Brenda Song pe platourile de filmare ale peliculei „Changeland”, iar de atunci sunt de nedespărțit.

La începutul anului 2020, Culkin a dezvăluit că el și Brenda își doresc să își întemeieze o familie, iar pe 5 aprilie 2021 a venit pe lume primul lor fiu, Dakota.

Cei doi s-au logodit în ianuarie 2022, actrița fiind surprinsă purtând un inel cu diamant. Totuși, niciunul dintre actori nu a confirmat atunci logodna.

În prezent, atunci când vorbesc unul despre celălalt, fac referire la logodnicul / logodnica mea.

Sursă foto: Profimedia