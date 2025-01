Vincent Cassel (58 de ani) a devenit tată pentru a patra oară. Actorul francez și iubita lui, fotomodelul Narah Baptista, în vârstă de 27 de ani, au un fiu.

Vincent Cassel are patru copii cu trei femei diferite

Copilul a venit pe lume 7 ianuarie, dar actorul a anunțat public vestea, pe Instagram, abia acum câteva zile.

„Ghici cine s-a născut pe 7 ianuarie 2025. Deja deștept, sănătos, plin de dragoste și poezie. Cel mai tare tip de până acum”, a scris actorul în postare.

Anunțul de sarcină al lui Narah a fost făcut anul trecut, după ce ea și Vincent au prezentat un spectacol la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în iulie. Între timp, actorul a jucat recent în două filme noi, The Three Musketeers: D’Artagnan și Liaison, un film Apple TV+.

Vincent Cassel mai are trei fiice cu două femei diferite – Deva și Leonie din relația cu Monica Bellucci și Amazon, din relația cu Tina Kunakey. Narah Baptista este la primul său copil.

Relația cuplului Cassel – Bapista a devenit cunoscută în septembrie anul trecut, când au distribuit fotografii împreună pe rețelele de socializare. În mai, vedetele au apărut împreună pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes.



Citeşte şi: Monica Bellucci a slăbit 18 kilograme cu o dietă inventată de ea

Citeşte şi: Cum arată fiica actriței Monica Belluci. Deva Cassel are 18 ani și este de o frumusețe răpitoare

Citeşte şi: Jennifer Lopez și fiica Monicăi Bellucci, apariții fresh la Paris Fashion Week. Kylie Jenner a întors toate capetele la show-ul Schiaparelli

Actorul s-a căsătorit cu modelul Tina Kunakey în 2018, iar un an mai târziu s-a născut fiica lor, Amazon. Cu toate acestea, în primăvara lui 2023, s-a aflat că divorțează. Anterior, Vincent a fost căsătorit cu Monica Bellucci, care ia-a adus pe lume două fiice.

Deva îi calcă pe urmele mamei sale celebre, Monica Belluci

Vincent și Monica Belluci s-au căsătorit în 1999, după ce s-au întâlnit pe platoul filmului lor din 1996, „Apartamentul”. Au divorțat în 2013, după 14 ani de căsnicie.

Deva, una dintre fetele Monicăi Bellucci cu Vincent Cassel, este o stea în devenire în lumea modellingului și actoriei, iar în noiembrie 2023 a vorbit despre relația ei cu părinții, explicând modul în care aceștia au încurajat-o să-și construiască o carieră în această industrie. Ea a declarat pentru Gen V by V Magazine:



„M-au învățat să privesc mereu înainte, să mă protejez mereu, să fiu mereu amabilă și să fiu mereu curioasă. Sunt mult mai multe de atât, dar ideea este că m-au învățat cum să fac față situațiilor neașteptate și să trăiesc după propriile mele reguli, respectând în același timp oamenii și mediul în care mă aflu. Îmi amintesc că am răsfoit cărțile de modă uriașe ale mamei mele pe care le aveam în casă de când îmi amintesc. Totul a fost atât de îngrijit și frumos, am știut că vreau să lucrez în acea industrie la un moment dat în viața mea, dar cu siguranță nu așteaptă-te să iubești atât de mult această profesie și să îmi câștig existența din asta.”

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News