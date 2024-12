Lucian Mîndruță, de urgență cu mama la spital. „Sunt momente în care nu îți mai pasă nici de Calin, nici de job, nici de soarta țării măcar!”

Lucian Mîndruță trece printr-o perioadă delicată. Mama jurnalistului a ajuns de urgență la spital din cauza problemelor de sănătate, iar acesta a fost nevoit să meargă la Pitești pentru a fi alături de ea.

Lucian Mîndruță, de urgență cu mama la spital

Lucian Mîndruță a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care și-a anunțat fanii că s-a dus de urgență la Spitalul Județean din Pitești, unde mama lui a fost internată.

„Sunt momente în care nu îți mai pasă nici de Calin, nici de job, nici de soarta țării măcar. Momentele acelea în care sună un telefon și afli că mama trebuie să ajungă urgent la spital. Am ajuns la Pitești, mai repede decât am reușit vreodată. Și ea, cu Salvarea, la județean… Și acum stau pe holul spitalului și aștept CT-ul… și scriu aici că să îmi fugă gândurile în alta parte, dar nici măcar asta nu reușesc. O să lipsesc un pic, dragilor. Să mă iertați” – a transmis Lucian Mândruță pe rețelele de socializare.

Cei care îi urmăresc activitate pe rețelele sociale i-au tranmis o mulțime de gânduri bune și însănătoșire grabnică mamei jurnalistului.

„Multă sănătate mamei tale! Ne rugăm lui Dumnezeu să fie bine.”

„Multă sănătate! Nu îți cere scuze. Pentru familie, poate să ardă toata lumea.”

„Multă sănătate și putere de la Dumnezeu.

„Sanatate multă și un pic de noroc!” – sunt câteva dintre multele mesaje lăsate de internauți în dreptul postării lui Lucia Mîndruță.

Părinții lui Lucian Mîndruță au divorțat când el avea patru ani

În urmă cu ceva timp, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Lucian Mîndruță povestea cu nostalgie despre greutățile și lipsurile din copilărie. Părinții jurnalistului s-au despărțit când el avea patru ani și spune că mai târziu începuse să fie discriminat pentru că venea dintr-o familie destrămată.

„Eram foarte sărac în copilărie. Mama îmi punea mie carnea în farfurie şi spunea că ea nu are chef să mănânce. Am plecat cu mama de acasă atunci când aveam patru ani. Ai mei s-au despărţit. Nu am să uit niciodată că i-am cerut tatălui meu o maşinuţă de fier şi nu mi-a adus-o. Când a venit acasă mi-a adus o maşinuţă de plastic.

Timpul a trecut şi atuni când familia lui l-a părăsit, eu am avut grijă de el. Îmi pare rău că în ultimii 15 ani de viaţă ai lui nu prea am fost apropiaţi. Chiar dacă părinţii mei s-au despărţit, nu am urât pe nimeni. O apăsare continuă şi completă care nu s-a încheiat niciodată a fost în vremea comunismului din cauza despărţirii. Erai discriminat pentru că veneai dintr-o familie cu părinţi divorţaţi”, mărturisea Lucian Mîndruță, la Antena Stars, în 2020.

