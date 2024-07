Lola Crudu, primul interviu după eliminarea de la Survivor All Stars: „Cel mai dureros lucru pe care l-am făcut a fost să-mi scot verigheta” / Exclusiv

Lola Crudu a fost eliminată de la Survivor All Stars, competiția filmată în Republica Dominicană, chiar înainte de Unificare. Concurenta a revenit acasă, în brațele soțului care i-a lipsit enorm. Ea și-a făcut și o promisiune că nu va mai pleca atât de mult timp de lângă jumătatea ei.

Lola Crudu spune că a stat în competiția Survivor All Stars exact cât a trebuit și că a avut colegi care meritau să petreacă mai mult timp în competiția din Dominicană, prezentată de Daniel Pavel. În exclusivitate pentru Unica.ro, fosta concurentă de a Survivor face primele declarații după ce a revenit acasă.

Lola Crudu, eliminată de la Survivor All Stars după 13 săptămâni

Ești dezamăgită că ai părăsit competiția chiar înaintea Unificării? Crezi că sunt alți concurenți care trebuiau eliminați înaintea ta?

Nu sunt deloc dezamăgită de nimic. Am plecat exact când trebuia și cred că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia. Fiecare are un ”termen de valabilitate” (n.r.- râde) la Survivor și al meu a fost cu numărul norocos 13….13 săptămâni.

Ai avut un moment dificil când considerai că meriți să pleci acasă. Cum l-ai depășit?

Am fost mereu foarte realistă și îmi cunosc potențialul. În momentul în care am văzut că nu sunt conectată cu jocul și fizic sunt în joc, dar mental eram cu totul în altă parte, am zis un lucru, corect ar fi să fiu sinceră și să vorbesc cu echipa. Erau mulți alți colegi care își doreau această competiție mult mai mult, meritau să stea mai mult decât mine.

Cum a fost revederea cu soțul tău și cu restul familiei? Am văzut în show cât îți lipseau.

Primul lucru pe care i l-am spus soțului meu a fost “Nu mai plec de lângă tine!”.

Sunt foarte atașată de familia mea și recunosc, femeia puternică din mine are o slăbiciune mare și se transformă într-o copilă inocentă și aici e vorba de familia mea, de nepoții mei.

„Îmi lipsea soțul meu, îmi lipsea verigheta”

Îmi lipsea soțul meu, îmi lipsea verigheta… cel mai dureros lucru pe care l-am făcut înainte de competiție a fost să-mi scot verigheta, pentru siguranță, pentru a nu o pierde, mi s-a recomandat să dau jos inelul de logodnă și verigheta. În momentul în care le-am dat jos, am simțit cum am pierdut o parte din mine….

Ai vreun favorit? Pe cine ai vedea ridicând trofeul deasupra capului?

Clar, finala mi-o doresc să fie albastră. (n.r. – zâmbește). Ștefania Ștefan, Robert, Iancu, Sorin finaliști.

Femeia din mine își dorește o femeie cu marele trofeu deasupra capului… Ștefania Ștefan. Războinica din mine îl vede și pe Robert campion, poate chiar și pe Sorin, Iancu… de ce nu.

Ce ți-ar plăcea să rețină cei de acasă despre tine după această participare?

Cu un singur citat, voi spune tot “Cel care nu-ți înțelege tăcerea, probabil nu-ți va înțelege nici cuvintele”

Ce concurenți au părăsit Survivor All Stars?

Show-ul Survivor All Stars se difuzează în fiecare marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Până acum au fost eliminați următorii concurenți: Elena Ionescu, Andreea Tonciu, Relu Pănescu, Elena Marin, Roxana Nemeș, Maria Lungu, Cătălin Moroșanu, Jador, Jorge, Cătălin Zmărăndescu, Oana Ciocan, Maria Chițu, Alexandra Ciomag și Lola Crudu.

