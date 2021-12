Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a declarat că a depus actele de divorț de Anamaria Prodan (48 de ani) în august 2021. Fostul cuplu s-a separat anul acesta, după 13 ani de mariaj. Împreună au un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani.

Laurențiu Reghecampf, noi declarații despre divorțul de Anamaria Prodan

În prezent, antrenorul echipei Universitatea Craiova formează un cuplu cu o tânără care-l va face tată pentru a treia oară. Din fostul mariaj cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca, în vârstă de 19 ani. Antrenorul și Mariana au mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina, care s-a stins din viață la doar un an, din cauza unei malformații congenitale la inimă.

Recent, antrenorul a spus când este primul termen de judecată al divorțului de Anamaria Prodan, clarificând totodată speculațiile privind legătura lui cu averea moștenită de impresară de la regretata ei mamă, solista Ionela Prodan.

„În atenția opiniei publice,

Având în vedere evenimentele recente și faptul că aspecte din viața mea privată au fost mediatizate sistematic, doresc să clarific următoarele chestiuni: Căsnicia mea nu face obiectul unei dezbateri de interes public, drept pentru care vă rog să-mi respectați decizia de a nu mă angrena în discuții vizând acest subiect.

Copiii vor reprezenta întotdeauna o prioritate în ceea ce mă privește. Mă voi implica în educația lor cu aceeași dăruire, voi continua să-mi îndeplinesc rolul de tată, să le ofer dragoste și sprijin necondiționat. Orice alte declarații sau speculații constituie imixtiuni nefondate în viața mea privată.

Cu privire la moștenirea primită de către Anamaria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens. Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022), apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale.

Reiterez faptul că am notificat posturile de televiziune și publicațiile online cu privire la obligația de a-mi fi respectată viața privată. Dacă nu se va da curs solicitărilor formulate în conformitate cu legea, îmi rezerv dreptul de a apela la concursul organelor abilitate în vederea sancționării oricărei intruziuni în viața privată.

Aparițiile mele publice se vor concentra pe activitatea profesională desfășurată în calitate de antrenor. Nu intenționez să mă implic în discuții de natură conflictuală care nu vizează aspecte de interes public și nici să răspund unor eventuale acuzații neîntemeiate, formulate în afara cadrului legal.

Mulțumesc tuturor pentru respect și înțelegere!

Laurențiu Reghecampf”

Anamaria Prodan: „Rușinea adusă asupra familiei de fostul meu soț a dus la o situație intolerabilă”

„Noi, familia, îl vom ajuta pe Laurențiu întotdeauna să se ridice! Ne pare foarte rău că a căzut în această capcană cumplită pentru cariera și imaginea lui, dar cine a făcut nemernicia asta o să plătească cu siguranță. Laurențiu nu va lăsa nimic neplătit în viața lui”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram, în noiembrie 2021.

„Suntem siguri că, atunci când va vedea în ce a fost atras și cât de penibilă este situația lui, va repara totul în fața copiilor lui. Îi urăm multă putere să poată să-și revină și să înțeleagă că această lume în care zace azi nu este lumea lui. Este un om minunat care a greșit teribil și care nu o să stea în genunchi foarte mult timp. Cu siguranță se va ridica mult mai puternic. Îi urăm noroc”, a încheiat.

„Rușinea adusă asupra familiei de fostul meu soț a dus la o situație intolerabilă. E greu de gestionat situația. Mă sună tot felul de oameni din lumea fotbalului. Am muncit mult să-l fac cunoscut pe fostul meu soț. Nu cunoștea pe nimeni până nu am apărut eu. M-a înșelat cu o femeie de 28 de ani și asta știu și copiii mei, au citit pe internet. Eu nu am vrut ca informațiile astea să ajungă la ei”, mai spunea impresara în aceeași lună, pentru website-ul italian TUTTOmercatoWEB.

