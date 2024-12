Laura Cosoi, imagine rară la sala de fitness. Cum s-a fotografiat actrița. „În sarcină cel mai mult mi-a lipsit sportul!”

Laura Cosoi și-a surprins fanii din mediul online cu o fotografie în care apare la sala de fitness. În vârstă de 42 de ani, actrița a devenit mamă pentru a patra oară în vară și nu a mai avut în ultima perioadă timp să facă sport așa cum făcea înainte.

Laura Cosoi s-a apucat din nou de yoga

Laura Cosoi a publicat pe conturile de socializare o imagine în care apare în sala de fitness, îmbrăcată sport, cu un maiou negru și o pereche de pantaloni mulați gri, în timp că făcea un exercițiu de mobilitate.

„În sarcină cel mai mult mi-a lipsit sportul. Probabil contează enorm că am făcut dans de performanță și corpul meu se află în confort când este în mișcare. De multe ori sunt întrebată cum rezist cu programul, cu filmările, copiii, serbările… ei bine, dorm.

Când apuc și cum apuc. În plus, sportul face minuni! Oricât de obosită mă simt, o tură de parc sau o ora de de yoga îmi fac ziua mult mai frumoasă! Pentru anul viitor îmi propun să mă concentrez și mai mult, iar sportul să nu lipsească din rutină mea sau a copiilor” – a scris actrița în dreptul imaginii, care a adunat rapid peste 1.700 de aprecieri din partea internauților.

Laura Cosoi a scăpat de kilogramele din timpul sarcinii fără dietă

Laura Cosoi și-a revenit rapid după a patra naștere, fără să fie nevoie să apeleze la vreo dietă anume. În urmă cu câteva luni, a mărturisit că nu mănâncă după ora 18:00, un obicei pe care îl avea și înainte de sarcină. Iar acest obicei combinat cu alăptarea au ajutat-o să piardă kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

„Mai am burtă. Dar e normal, adică nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun fel de probleme. E normal să am și burtică, am și gușă. E normal să-mi cada și fața. Am și cearcăne pentru că nu dorm atât de mult. De fapt n-am prea mai dormit de 6 ani încoace.

Dar e foarte important să dăm organismului timp să-și revină, sunt încă în perioada de după. Sunt 6 săptămâni de când am născut, nu e atât de mult. Alăptez exclusiv, dar asta mă și tonifică, știi?”, a spus Laura Cosoi pentru fanatik.ro.

Laura Cosoi, despre provocările vieții cu patru copii

Actrița a declarat în nenumărate rânduri că soțul ei, Cosmin Curticăpean, o susține ori de câte ori este nevoie și este un tată foarte implicat. Dar, așa cum se întâmplă în orice familie, și ei au momente delicate ca părinți.

„Pentru cei care cred ca la noi totul este bine, fără obstacole, vreau să îi încurajez și să le transmit că și noi avem momente grele, copii agitați, bolnăviori, nopți grele, ratăm lucruri, nu reușim să gestionăm situații, suntem nervoși, dezechilibrați, ridicăm tonul, ne pierdem răbdarea.

Dar sunt doar momente care trec și apoi știm că iar va fi soare pe strada noastră. Cred că cel mai bine ne iese când reușim să nu ne luăm prea în serios și tratăm etapele astea ca fiind doar niște etape!” – a transmis actrița pe rețelele de socializare.

