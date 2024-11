Laura Cosoi: „Nu reușim să gestionăm situații, suntem nervoși, dezechilbrați!” Prin ce trece actrița de când a devenit mamă pentru a patra oară

Laura Cosoi a vorbit în mediul online despre momentele delicate prin care ea și soțul mai trec când vine vorba despre creșterea celor fetițelor pe care le au împreună.

Laura Cosoi, despre greutățile vieții cu patru copii

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din 2015 și au împreună patru fete – Rita, născută pe 11 iunie 2018, Vera, născută pe 15 august 2020, Lara care a venit pe lume pe 23 iunie 2022 și mezina, Aida, născută pe 28 iulie 2024.

Actrița a declarat în repetate rânduri că soțul ei o susține ori de câte ori este nevoie și este foarte implicat ca tată, iată că și în familia lor există momente delicate pentru amândoi, cu privire la gestionarea rolurilor de părinți.

Citeşte şi: Laura Cosoi, problemă de sănătate la două luni de la a patra naștere: „Am făcut o criză”. Cum se simte actrița acum

Citeşte şi: Laura Cosoi își ia fetița nou-născută, în turneu prin țară! Actrița joacă în lungmetrajul „Retreat Vama Veche”. Cu cine lasă copilul când e în sala de cinema? | Exclusiv

Citeşte şi: Ultimele cuvinte pe care Laura Cosoi i le-a spus mamei sale, Ligia, înainte ca aceasta să se stingă din viață: „N-am știut că e ultima seară împreună”

Citeşte şi: Cum a reușit Laura Cosoi să slăbească, după cea de-a patra naștere, fără să țină vreo dietă: „Asta mă și tonifică”

„Pentru cei care cred ca la noi totul este bine, fara obstacole, vreau să îi încurajez și să le transmit că și noi avem momente grele, copii agitati, bolnăviori, nopți grele, ratăm lucruri, nu reușim să gestionăm situații, suntem nervoși, dezechilbrați, ridicăm tonul, ne pierdem răbdarea. Dar sunt doar momente care trec și apoi știm că iar va fi soare pe strada noastră. Cred că cel mai bine ne iese când reușim să nu ne luăm prea în serios și tratăm etapele astea ca fiind doar niște etape!” – a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi, mamă pentru a patra oară la 42 de ani

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a patra oară în vară, pe 28 iulie, când a adus pe lume o fetiță, Aida. Actrița a dezvăluit că a născut natural, aceasta fiind cea mai mare sarcină a ei.

„Duminică dimineață eram la slujbă și când am ieșit, i-am spus lui Cosmin: Ce special mi se pare să naști un copil în zi sfântă de duminică!. Câteva ore mai târziu, în noaptea de 28 iulie, s-a născut Aida, natural, cu 4100 g și 54 cm. Am știut că va face parte din viața noastră încă de acum doi ani, când mi-a apărut în vis și mi-a spus că o să vină, că este fetița noastră și că se numește Aida”, a scris Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram, după ce a devenit mamă pentru a patra oară.

Tot atunci, actrița a precizat că acesta are o semnificație aparte.

„Așadar, este un copil predestinat, iar numele înseamnă “dar”, “reîntâlnire”, “a ajuta”, “fericire”. Știu că a venit cu un scop, așa cum vin copiii pe lume, să ne învețe lucruri. Aida este “copilul dar” și încă de când era în burtică a avut menirea să bucure și să vindece!” – a adăugat Laura Cosoi.

După naștere, actriția și-a reintrat rapid în formă pentru are un truc alimentar de la care nu se abate aproape niciodată – nu mai mănâncă după ora 18.

„Mai am burtă. Dar e normal, adică nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun fel de probleme. E normal să am și burtică, am și gușă. E normal să-mi cada și fața. Am și cearcăne pentru că nu dorm atât de mult. De fapt n-am prea mai dormit de 6 ani încoace. Dar e foarte important să dăm organismului timp să-și revină, sunt încă în perioada de după. Sunt 6 săptămâni de când am născut, nu e atât de mult. Alăptez exclusiv, dar asta mă și tonifică, știi?”, a spus actrița acum câteva luni, pentru fanatik.ro.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News