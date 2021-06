Pe 19 februarie, Kim Kardashian (40 de ani) a depus actele de divorț de Kanye West (43 de ani). Perechea s-a separat după un mariaj de 6 ani și o relație de 8. Împreună au patru copii, două fiice și doi fii, North West (7 ani), Saint West (5 ani), Chicago West (2 ani) și Psalm West (1 an).

În ultimul sezon al reality show-ului Keeping Up With the Kardashians, Kim a izbucnit în lacrimi vorbind despre despărțirea de rapper. În episodul din 3 iunie 2021, vedeta de televiziune a vorbit despre motivele din spatele divorțului.

După ce a avut o reacție exagerată referitoare la o întâmplare nesemnificativă, Khloé Kardashian a sugerat că ieșirea nervoasă a lui Kim a fost alimentată de cu totul altceva. „În spatele camerelor de filmat, Kim duce o luptă privată în viața de cuplu.

În mod clar, Kim redirecționează acea frustrare, tristețe și furie către alte întâmplări care n-au nicio legătură cu probleme reale din viața ei”, a mărturisit Khloé. Confruntată de Khloé, Kim a mărturisit că între ea și Kanye lucrurile s-au „calmat”.

Kim Kardashian a vorbit în premieră despre divorțul de Kanye West

Cu toate acestea, Khloé a dezvăluit că vedeta TV și rapperul „au avut o ceartă uriașă”. Ulterior, în episod au fost incluse fragmente video în care Kim este surprinsă plângând. Alături i-au fost surorile sale, Kylie Jenner, Kendall Jenner și Kourtney Kardashian.

„Pur și simplu nu mai pot face asta”, a spus Kim. „De ce încă sunt blocată în locul ăsta? El pleacă și se mută într-un alt stat în fiecare an. Trebuie să rămân cu el pentru a ne crește copiii împreună. Este un tată grozav, s-a descurcat minunat până acum”, a continuat.

Kourtney a asigurat-o pe Kim că rapperul va rămâne în continuare un tată bun chiar dacă ei s-ar despărți, precizând că lui „i-a fost mai bine fără ea” în Wyoming. „Cred că el merită să fie cu cineva care îi va susține fiecare decizie și care îl va urmări oriunde și care se va muta cu el în Wyoming. Eu nu pot face asta.

Ar trebui să aibă o soție care îl sprijină și călătorește cu el. Eu nu pot. Mă simt ca un nenorocit de eșec. Este al treilea nenorocit de mariaj al meu. Da, mă simt ca o ratată. Nici nu mă pot gândi la asta. Vreau să fiu fericită”, a mai spus Kim.

În promo-ul episodului final, Kim a mai spus: „Întotdeauna am crezut că pot să stau cu copiii, iar soțul meu să se mute din stat în stat, apoi am realizat că nu am ajuns până aici doar ca să fi ajuns până aici, fără să fiu fericită”.

O sursă apropiată vedetei TV a dezvăluit în exclusivitate pentru E! News care sunt planurile sale după despărțirea de rapper. „Kim nu este pregătită să iasă la întâlniri. Nu acesta este focusul ei acum. A trecut printr-un an foarte dificil. Vrea să se focuseze pe ea și pe copiii ei pentru moment.”

Totodată, Kim știe că familia și prietenii ei vor să-i introducă potențiali noi parteneri, dar „nu-și pune deloc energia în această direcție, cel puțin pentru moment”. O altă sursă a declarat că vedeta „are întreg sprijinul familiei și că o relație nu se află pe radarul ei. Copiii sunt singurul focus”.

