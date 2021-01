Adelina Pestrițu (33 de ani) a fost invitată în platoul emisiunii La Măruță. Acolo, Cătălin Măruță a provocat-o să descrie câteva persoane într-un singur cuvânt.

Le-a numit pe Antonia superbă, pe Cristina Ich carismatică și pe Valentina Pelinel șarmantă printre mulți alții, iar către final a fost provocată să o descrie pe Iulia Albu.

Iulia Albu i-a declarat război Adelinei Pestrițu în online

De-a lungul timpului, fashion editorul a criticat aparițiile vestimentare ale Adelinei și fotografiile pe care le publică în mediul online. În cele din urmă, despre Iulia Albu, deși a spus că este frumoasă, Adelina a menționat că poate fi „uneori răutăcioasă”.

VEZI GALERIA FOTO ( 12 )

În plus, inițial, Adelina a imitat o găină înainte de a da răspunsul final. Iulia a scris în mediul online: „Adelina Pestrițu este o persoană cu un trecut CONTROVERSAT. Nu pentru că ar fi decis să dispară 5 ani în Tibet.

Adelina Pestrițu este o fostă dansatoare de club, care a obținut nota 3,60 la BAC la limba română, conform propriilor declarații. Este o persoană care cotcodăcește și se scălămbăie.

Valoarea ei este … că deocamdată, încă, este. Am ajuns aici, în punctul în care o persoană cu un trecut de dansatoare în cluburi, care „a putut” doar 3,60 la BAC LA LIMBA ROMÂNĂ, o persoană CONTROVERSATĂ atât ca pregătire, cât și ca trecut, proclamată INFLUENCERUL ANULUI 2019, să cotcodăcească Live în 2020”.

Toate imaginile, mesajele și ironiile Iuliei Albu le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Despre nota obținută la examenul de Bacalaureat, Adelina spunea în trecut: „Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,60. Nu se pune problema că n-am învățat. Am confundat subiectele. În loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeții»”.

Foto: Instagram

Citește și:

Adelina Pestrițu a publicat primele imagini din camera fiicei sale: „Completează starea noastră zilnică de bună dispoziție”

Iulia Albu a fost întrebată de un urmăritor dacă și-a mărit sânii. Cum a răspuns?

După ce a fost acuzată de Iulia Albu că poartă blănuri naturale, Adelina Pestrițu a reacționat

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro