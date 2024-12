Ispita Lala de la „Insula Iubirii” este însărcinată și urmează să se căsătorească. Ce nume bizar a ales pentru fetița ei: „Așa a rămas”

Ispita Lala de la „Insula Iubirii”, pe numele ei adevărat Larisa Mârtan, se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Tânăra, care a atras atenția tuturor în Thailanda, urmează să aducă pe lume primul ei copil, dar și să se căsătorească cu bărbatul visurilor ei. Aceasta a dezvăluit că va avea o fetiță, dar și numele bizar pe care l-a ales pentru micuța care va veni pe lume în primăvara anului viitor.

Ispita Lala de la „Insula Iubirii” este însărcinată

Lala, care a devenit cunoscută la „Insula Iubirii”, unde a fost una dintre cele mai apreciate ispite, a anunțat că este însărcinată și că urmează să se căsătorească. Tânăra are mici probleme în sarcină, astfel că va fi nevoită să nască prin cezariană. Aceasta a declarat că abia așteaptă să își țină fetița în brațe și a dezvăluit numele pe care l-a ales pentru bebelușă.

„Sunt bine acum, am avut câteva problemuțe la început, am și o trombofilie și am fost nevoită să fac injecții în toată această perioadă, dar acum sunt bine. Eu îmi doream foarte mult o fetiță și doctorii inițial mi-au zis că e băiat. M-am împăcat cu gândul, conta să fie sănătos, dar în adâncul sufletului meu îmi doream fată. Am simțit în toată această perioadă că am fată, chiar am și visat. Am fost foarte fericită când am aflat că vom avea fată”, a declarat Lala pentru Spynews.

Fosta ispită a mărturisit că ea și iubitul ei voiau să facă un gender reveal pentru copilul lor, dar a fost atât de entuziasmată când a aflat sexul bebelușului încât nu a rezistat să nu-i spună partenerului ei.

„Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. Am vrut să împart fericirea cu toată lumea”, a precizat ea.

Ce nume a ales pentru fetița ei

Lala a precizat că ar trebui să nască la finalul lunii mai, iar fetița ei ar urma să vină pe lume prin cezariană, la sfatul medicilor, din cauza trombofiliei de care ispita suferă.

„În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul. Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur. Nu am emoții, nu mai am răbdare. Eu sunt înnebunită după copii, îi idolatrizez”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii” pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, ea a dezvăluit ce nume va purta fetița ei. Aceasta a ales un nume mai aparte pentru micuță: Hazel.

„Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a explicat Lala.

Când se vor căsători Lala și iubitul ei

Lala a dezvăluit că anul viitor va deveni nu doar mamă, ci și soție. Și asta pentru că, înainte de venirea pe lume al fetiței sale, fosta ispită vrea să se căsătorească cu iubitul ei.

„Am vrea să facem cununia civilă prin primăvară, în martie mai exact, momentan la asta ne-am gândit, să devenim soț și soție înainte să vină fiica noastră pe lume”, a mai spus ea.

Lala a luat prin surprindere întreaga lume când a anunțat că este însărcinată, mai ales că nu se știa nimic de iubitul ei. Tânăra a explicat că a preferat să țină relația departe de ochii lumii.

„Am vrut să țin mai mult pentru mine. În general cu cât se știe mai puțin, cu atât e mai sănătos. Lumea strică lucrurile și am vrut să fiu mai discretă. Am preferat să anunț atunci când m-am simțit pregătită. Nu ne-am ascuns, doar că nu am vrut să public online. El a fost foarte mult lângă mine, m-a înțeles în toată această perioadă, nu au fost probleme de genul”, a zis Lala.

