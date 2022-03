Între Andreea Marin (47 de ani) și Mihaela Rădulescu (52 de ani) a existat mai mulți ani la rând un conflict. Inițial, s-a speculat că tensiunea dintre cele două ar fi fost provocată de faptul că ambele au fost căsătorite cu Ștefan Bănică Junior (54 de ani).

În ce relații sunt acum Andreea Marin și Mihaela Rădulescu

Mihaela și Ștefan au fost căsătoriți între anii 1997 și 1999, iar Andreea și Ștefan între anii 2006 și 2013. Ulterior, însă, tensiunile dintre cele două s-au dovedit a fi legate de aria profesională. Recent, invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Andreea a explicat ce relație are în prezent cu Mihaela.

„Nu a fost nicio luptă între mine și Mihaela, nu au fost lucrurile dorite așa de mine. Nu comunicăm și în afara televiziunii. Cred că e mai bine să fim pe drumuri diferite. În afara televiziunii, nu avem o relație, nu avem compatibilități”, a precizat Andreea Marin, în podcastul „Acasă la Măruță”.

În decembrie 2021, Andreea și Mihaela s-au reîntâlnit în platoul sezonului 2 „Masked Singer România”, Mihaela în calitate de detectiv, iar Andreea în calitate de concurentă.

Ascunsă sub masca „Muma Pădurii”, Andreea Marin a fost desemnată câștigătoarea celui mai recent sezon al competiției TV. „O bucurie să vă dau de veste că am câștigat Masked Singer România, deci am îmbătrânit… cu succes! Muma Pădurii vă pupă! Atât mai pot să spun acum, dar îmi recapăt eu forțele după atâta dans și cântec și revin, vă promit!”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

După ce Andreea a fost desemnată câștigătoarea competiției, Mihaela Rădulescu a exclamat: „Nu, nu pot să cred așa ceva. Deci nu cred!”. Apoi, în mediul online, prezentatoarea TV a mai scris: „Masca cea mai neghicită, cea mai iubită de noi și de public, cea mai enigmatică și cea mai… neașteptată! Bravo, Andreea! Ne-ai învins pe toți!”.

„Muma Pădurii, un rol greu, o asumare totală și o interpretare impecabilă. Well done, Andreea!”, a mai scris Mihaela Rădulescu la Insta Story, pe o imagine în care ea și Andreea se îmbrățișează. Pe fundal, jurnalista a pus piesa „Unstoppable”, interpretată de SIA.

În urmă cu mai mulți ani, în presă au apărut stenogramele din dosarul fostului soț al Mihaelei Rădulescu, Elan Schwartzenberg, în care perechea vorbește despre Andreea Marin. La vremea aceea, atât Mihaela, cât și Andreea găzduiau emisiuni la Realitatea TV.

Conversația despre Andreea a pornit de la promo-urile emisiunilor lor. Mihaela era atunci de părere că în promo-ul emisiunii Andreei a fost investită o sumă mai mare de bani decât în al ei, numind-o în discuție „vită”.

Despre acel pasaj din conversație, Andreea a spus în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „Pentru mine este de neînțeles. Poate nu-mi este în prezent. Pe de altă parte, limbajul acela este un limbaj pe care eu nu l-aș putea folosi nici într-o convorbire privată, referindu-mă la altcineva și rival dacă mi-ar fi în meserie, să spunem. Apoi, cum și-a făcut meseria fiecare arată că avem drumuri diferite. Acum lucrurile sunt mult mai clare, după ani”.

