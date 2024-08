Pierderea financiară care a învățat-o pe Andreea Bălan să economisească: „Eram tânără și era firesc să nu știu” / Exclusiv

Andreea Bălan a demonstrat în repetate rânduri că niciun eșec sau obstacol nu o poate doborî. Cu o determinare demnă de respect și admirație, cântăreața a depășit pierderi financiare semnificative, despărțiri dureroase și o problemă foarte gravă de sănătate. Astăzi, jurata de la „Te Cunosc de Undeva” este un exemplu de reziliență și vorbește cu recunoștință despre toate greutățile pe care viața i le-a scos în cale. La Fresh by Unica, artista ne-a mărturisit că speră ca experiențele sale să-i inspire pe oameni să nu înceteze niciodată să lupte pentru visurile lor. Totodată, Andreea ne-a vorbit despre eșecul care a învățat-o să economisească și despre cele mai grele alegeri din carieră.

Pierderea financiară care a învățat-o pe Andreea Bălan să economisească

„E foarte important să înveți din eșecuri, pentru că noi nu învățăm din fericire. Eșecurile sunt foarte bune. Pe moment suferi foarte tare, dar după îți dai seama că ai învățat ceva și apoi știi să te feresti și știi să te comporți altfel în anumite situații similare”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

În anul 2007, Andreea Bălan a pierdut 90.000 de euro investiți într-un apartament aflat în construcție la momentul semnării contractului. Un investitor israelian a încasat 20 de milioane de euro de la cei pe care i-a convins să își cumpere, încă din stadiul de proiect, o garsonieră sau un apartament în Planorama – un proiect imobiliar ambițios, în zona Doamna Ghica din nordul Capitalei. Dezvoltatorul a fugit cu banii după terminarea unui singur bloc dintre cele patru promise. Astfel, 571 de oameni și-au pierdut economiile din cauza acestuia.

„Dar eram tânără și era firesc să nu știu. Nici n-am ascultat.”

La Fresh by Unica, Andreea Bălan ne-a vorbit despre acel moment și despre lecția importantă pe care a învățat-o atunci.

„Da, faptul că am investit într-un apartament acum mulți ani, 15 cred, și am pierdut banii, vreo 90 de mii de euro, este un eșec. Dar, trăgând linie, pe mine m-a ajutat acel eșec. După aceea eu am știut să-mi organizez partea financiară foarte bine și am reușit să am succes financiar, să câștig mulți bani în anii care au urmat. Din concerte, reclame, televiziune, și am reușit să fac economie.

Am învățat din acel eșec, deși am pierdut atâția bani. Dar eram tânără și era firesc să nu știu. Nici n-am ascultat la vremea respectivă. Am luat un apartament pe plan și am avut încredere că se va finaliza. Și nu s-a finalizat și au fugit cu banii. Dar mai târziu în viață i-am recuperat de 5 ori. Am învățat și am știut după aceea cum să îi fac la loc. M-am ambiționat să îi fac la loc”, a povestit cântăreața, pentru Unica.ro.

Cele mai grele alegeri pe care le-a făcut în carieră. „M-au făcut să sufăr.”

În cadrul aceluiași interviu, am vorbit cu Andreea Bălan și despre câteva dintre cele mai dificile alegeri pe care le-a făcut în carieră. Una dintre cele recente a fost decizia de a participa la „America Express”. Pentru artistă a fost foarte greu să fie departe de fiicele ei, Ella Maya și Clara Maria, dar nu regretă că a concurat în show-ul de la Antena 1.

„Una dintre ele, cea mai recentă, a fost să plec în «America Express» timp de aproape două luni, departe de fetițele mele. Altă decizie a fost acum mulți ani să plec în Mexic la acel concurs internațional, «Bailando por un sueno», cu Petrișor, unde a fost foarte, foarte greu. Dar într-un final am luat medalia de argint pentru România, am reușit, un loc pe podium. M-au făcut să sufăr la vremea respectivă, dar după aceea, trăgând linie, mi-am dat seama că au fost decizii bune, pentru că m-au ajutat, m-au transformat. Chiar dacă a fost greu pe moment, după aceea eu am evoluat ca putere și ambiție și astăzi sunt un om extrem de puternic”, a mai spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan se pregătește pentru cel mai mare concert din cariera ei

În prezent, artista se pregătește pentru cel mai mare concert din cariera ei, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”, care va avea loc pe 16 octombrie. Biletele pot fi achiziționate pe IaBilet.ro.

Pe scenă alături de ea vor mai urca JO, Mira, Iuliana Beregoi, Liviu Teodorescu și Aurelian Temișan. Mai puțin de trei luni o mai despart pe solistă de unul dintre cele mai mari visuri ale ei. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva” ne-a spus care sunt planurile sale după evenimentul aniversar.

„După acest concert vreau să fac un turneu național. Am creat acest concert frumos și nu vreau să-l vadă doar bucureștenii, vreau să merg cu el în toată țara. Asta îmi doresc să fac anul viitor. Și piese frumoase, conținut de calitate pe social media”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Andreea Bălan despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea, dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț, actorul George Burcea.

Andreea Bălan este mama a două fetițe, Ella și Clara, din fosta căsnicie cu actorul George Burcea. Andreea și George s-au separat în primăvara anului 2020, după o relație de patru ani și jumătate și un mariaj de doar câteva luni. Andreea formează de aproximativ un an și jumătate cu Victor Cornea. La rândul lui, din vara anului 2020, George formează un cuplu cu prezentatoarea Viviana Sposub.

#ThisorThat cu Andreea Bălan

