EXCLUSIV Cleopatra Stratan, cel mai intim interviu. Ce ar schimba la Edward și ce fac când sunt doar ei doi, departe de ochii lumii

Cine nu a auzit de Cleopatra Stratan? S-a lansat în muzică la vârsta de trei ani, în 2006, cu piesa „Ghiță”, devenind una dintre cele mai tinere interprete care a înregistrat un hit național. Pentru performanțele obținute, Cleopatra a fost premiată de Guiness World Book of Records cu șase premii.

La 18 ani, cu șase recorduri mondiale și cu zeci de piese difuzate constant la radio, Cleopatra Stratan, se poate numi o artistă desăvârșită, iar traseul său muzical este în plină ascendență.

Cleopatra a vorbit deschis, în exclusivitate pentru Unica, despre copilărie, carieră și despre superba poveste de dragoste pe care o trăiește cu logodnicul ei, cântărețul Edward Sanda (23 de ani).

Ești de la o vârstă foarte fragedă în atenția publicului, ai simțit vreodată celebritatea că pe o corvoadă?

Nu. Întotdeauna mi-a plăcut să cânt pe scenă, de mică îmi plăcea să fiu în centrul atenției și mereu am rezonat cu publicul.

Cum faci față presiunii mediatice? Citești ce se scrie despre tine?

Sigur că citesc ce se scrie despre mine. Mă interesează ce scrie presa și mă bucur foarte mult atunci când văd știri pozitive și comentarii frumoase din partea oamenilor. Iar dacă sunt comentarii negative, trec ușor peste ele.

Cum a fost copilăria Cleopatrei Stratan?

A fost foarte frumoasă, chiar dacă m-am lansat de la trei ani și am cântat pe scenă, părinții mei au avut foarte mare grijă să îmi petrec copilăria ca orice alt copil, să merg la grădiniță, la școală, să mă joc cu prietenii mei, să merg la bunici, în vacanțe cu familia și să am parte de cele mai frumoase momente.

Unde îți place mai mult să stai, în București sau în Chișinău?

Atât Chișinău, cât și București îmi sunt ca o casă. Nu pot spune unde mă simt mai bine pentru că în ambele orașe mi-am creat o familie. La Chișinău am rudele, familia, acela este locul în care m-am născut și unde mi-am petrecut cea mai mare parte a copilăriei. București este nucleul carierei mele, acolo sunt oamenii cu care lucrez și acela este locul în care îmi este asigurat viitorul.

Ca artist, tatăl tău are o atitudine de bărbat dur. Cum e ca părinte?

Sigur că pentru unii tata pare un bărbat dur, dar eu întotdeauna am negat acest lucru pentru că tata este precum cel mai bun prieten, așa a fost dintotdeauna. Iar acum că sunt împreună cu Edward, ei doi au devenit foarte apropiați, ceea ce mă bucură enorm. Întotdeauna am fost deschisă cu tata, mereu m-a sfătuit, m-a învățat ce știu acum și datorită lui am reușit pe toate planurile.

Cât de departe vrei să mergi în această industrie?

Nu cred că muzica o să se oprească vreodată, mai ales că face parte din mine de când mă știu, întotdeauna muzica va rămâne pe primul loc în viața mea, indiferent ce o să mai apară pe parcurs. Țin să evoluez cât mai mult în așa fel încât să-mi surprind în mod plăcut publicul și mai departe.

Chiar în ziua în care ai împlinit 18 ani, te-ai logodit cu Edward. Cum se vede căsătoria de la această vârstă?

A fost un pas pe care l-am simțit amândoi, dar nu ne-am gândit la nuntă și la toate detaliile de căsătorie. Sincer, pentru mine căsătoria nu ține de vârstă. Acest pas se face atunci când simți. Nu se va schimba nimic pentru noi dacă ne căsătorim, doar vom avea oficial destinele legate.

Povestește-ne puțin despre petrecerea de majorat.

În ciuda faptului că au existat și există restricții în continuare, petrecerea de majorat a fost foarte frumoasă. M-am simțit extrem de bine și am avut parte de multe surprize. Cel mai frumos cadou a fost cererea în căsătorie la care nu mă așteptam. Am primit o mulțime de buchete de flori de la invitați și am făcut poze cu toată lumea. O altă surpriză care m-a emoționat până la lacrimi a fost o înregistrare video cu urări de la artiștii care nu au putut veni la petrecere.

La ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară?

Cred că prima și prima dată m-am îndrăgostit la 11 ani, dar bine, era o dragoste copilăroasă și platonică. Cred că la acea vârstă am început să simt fluturași în stomac.

Te-ai gândit vreun moment să faci altceva în afară de muzică, să te reprofilezi?

Pe parcursul anilor au mai apărut hobby-uri, dar la fel cum am zis și mai devreme nu m-am gândit să renunț muzică. Chiar și dacă va fi o schimbare radicală pe plan artistic, așa cum a apărut pandemia și suspendarea concertelor pe o perioadă de timp, voi continua să fac muzică pentru public, să scriu piese și să le lansez.

Ai vreun idol în lumea muzicală (în afară de tatăl tău) cu care ți-ar plăcea să colaborezi?

Când eram mai mică o idolatrizam pe Lady Gaga. Originalitatea și felul ei de a fi mi-au atras atenția, doar că nu știu cât de posibilă ar fi o colaborare cu ea la momentul actual. Dacă ar fi să vorbesc despre piața românească, mi-ar plăcea să lansez o piesă cu trupa 3 Sud Est.

Crezi în noroc? Te consideri norocoasă că ai o carieră de succes și că ți-ai găsit sufletul pereche?

Mă consider norocoasă din toate punctele de vedere. În primul rând pentru părinții pe care îi am, pentru viața pe care o trăiesc și pentru că Universul mi-a unit sufletul cu bărbatul pe care mi l-am dorit dintotdeauna.

Ce muzică asculți?

Ascult ce muzică se lansează, de obicei ce se difuzează la radio. Dar îmi place mult și muzica clasică, compozitorul meu preferat este Chopin. Mă relaxează foarte mult chiar și atunci când fac temele.

Ce hobby-uri ai?

Pe lângă muzică, ador actoria, fac make-up și îmi place mult să citesc.

Care este poetul tău preferat?

Eu citesc multă poezie. De altfel, îmi place foarte mult să scriu versuri, de aceea mă inspiră enorm Mihai Eminescu și Eugen Cioclea.

Știm că ești pasionată de teatru, te gândești să-ți încerci norocul și în acest domeniu?

Da, după ce termin liceul, vreau să fac o facultate de teatru, nu neapărat să mă reprofilez, dar să mă dezvolt și în această ramură artistică. Consider că o să mă ajute pe viitor și în cariera de cântăreață, dar și, de ce nu, să joc în filme sau seriale.

Tu și Edward formați unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cum văd părinții voștri relația pe care o aveți?

Atât părinții mei, cât și ai lui au văzut și văd relația noastră ca un lucru natural, firesc și frumos. Având în vedere că părinții noștri sunt de-o viață împreună, ei sunt un exemplul pentru noi în această longevitate.

Care este cea mai romantică surpriză pe care ți-a făcut-o Edward?

Edward mă surprinde pe zi ce trece chiar și doar atunci când îmi face un compliment. Dar, dacă ar fi să exemplific ceva grandios, mi-a făcut o surpriză extraordinară atunci când m-a sunat în timpul lansării albumului său și a cântat cu mine pe FaceTime piesa mea preferată de pe album, “Nuanțe de iubire”. Când l-am văzut cu microfonul în mână și cu toată lumea în fața lui, efectiv mi-au explodat ochii în lacrimi și m-am emoționat foarte mult.

Între voi doi este o chimie evidentă. Din afară, păreți că vă înțelegeți și că vă completați la perfecție. Sunt lucrurile exact așa cum par a fi?

Da, așa cum ne vede lumea pe rețelele de socializare, exact așa suntem și în viața reală. Suntem foarte naturali, într-adevăr avem o chimie foarte puternică, ne înțelegem de minune și suntem cei mai siguri că ne vom trăi viața împreună până la final.

Dacă ar fi să schimbi ceva la Edward, ce ai schimba?

Nu aș schimba nimic la Edward pentru că el este și are ceea ce am căutat eu – bărbatul visurilor mele.

Crezi că el ar vrea să schimbe ceva la tine?

Nu cred, dar de fapt nici nu știu. Ce-i drept, dacă ar apărea între noi o astfel de problemă, cu siguranță am discuta despre ea.

Acum că v-ați logodit, când aveți de gând să vă mutați împreună?

Sigur, acesta este primul lucru pe care vrem să-l facem după ce termin liceul. La București vom sta împreună pentru că vreau să vin la facultate.

Ce vă place să faceți când sunteți doar voi doi, departe de ochii lumii?

Ne place să petrecem timpul oricum. Stăm în unul în brațele celuilalt și pur și simplu savurăm momentul.

În ceea ce privește muzica, ce planuri de viitor ai? Să ne așteptăm la mai multe colaborări cu Edward?

După atâtea single-uri lansate, urmează o serie de colaborări cu diverși artiști. Desigur că mai pregătesc pentru public încă cel puțin o piesă împreună cu Edward.

