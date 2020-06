Fotomodelul, care a participat în 2019 la ediția Celebrities a emisiunii „Bravo, ai stil!”, a născut recent o fetiță minunată, pe nume Katia. Micuța apare alături de mama ei și de tatăl ei, Bogdan Vlădău, pe coperta revistei Unica de iulie, în exclusivitate.

Gina a fost acuzată în repetate rânduri pe online că ar avea o armată de bone care o ajută să facă față provocărilor materne. Deși multe vedete apelează la bone, nu este și cazul Ginei. Ea ne-a povestit, într-un itnerviu exclusiv, că persoana care îi ajută, de fapt, pe ea și pe Bogdan când vine vorba de Katia este tocmai mama ei.

„Nu am o armată de bone, așa cum am fost acuzată pe Instagram de multe fete”, a explicat ea râzând. „[Eu și Bogdan ne] trezim destul de dimineață, dar o am pe mama care mă ajută destul de mult”.

