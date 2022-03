Ion Dichiseau s-a stins din viață pe 20 mai 2021, la vârsta de 87 de ani. Regretatul actor era internat în Spitalul Clinic de Urgență Floreasca de la începutul lunii februarie. De curând, fiica lui, Ioana Dichiseanu, a dezvăluit care a fost dorința neîmplinită a actorului.

Dorința neîmplinită a lui Ion Dichiseanu. Fiica actorului, Ioana, vrea să-i împlinească acest vis

„Într-adevăr, a trecut atât de repede timpul încât se împlinește un an de când viața mea nu va mai fi niciodată la fel. Îmi doresc să omagiez un an de la plecarea sa, în primul rând prin lansarea unui album cu melodiile interpretate de el. Apoi, mi-am propus să mai aibă loc două evenimente, dar totul depinde de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, din nefericire”, a declarat Ioana Dichiseanu pentru Click!.

„Îl visez frecvent și sunt anumite ipostaze în care îmi apare în vis și sunt conștientă că reprezintă un cumul de gânduri de peste zi. Altele, în schimb, au fost mult prea palpabile și sunt convinsă că au o însemnătate anume. Cert este că există ceva «dincolo» și nimeni în această lume nu mă poate convinge că ar cunoaște adevărul. Eu cred doar în Dumnezeu și în tatăl meu”, a mai spus.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Tata și-ar fi dorit să mai scrie o carte. Din păcate, nu a mai fost să fie. Din fericire, relația noastră, fiind atât de strânsă, îmi acordă un drept moral de a scrie o carte pentru el. Aici mă va ajuta Adi (n.red.: soțul ei, jurnalistul Adrian Artene), din două motive, pentru că este un maestru al condeiului, dar și datorită serilor petrecute «la povești», în compania tatei, care fac din el un soi de confident al său”, a continuat Ioana Dichiseanu.

„În acest fel, atât eu, cât și Adi, știm exact ceea ce i-ar fi plăcut tatei să povestească sau ce ar fi dorit să păstreze pentru el, pentru că era de o decență nemaiîntâlnită. Ceea ce știu sigur este că îmi doresc să evidențiez latura sa umană și, în același timp, forța sa interioară, «neomenească»”, a încheiat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Mesajul emoționant al Simonei Florescu după înmormântarea lui Ion Dichiseanu

Primele reacții ale artiștilor după moartea lui Ion Dichiseanu

Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu: „A murit în brațele Ioanei”

Ioana Dichiseanu este fiica actorului cu solista Simona Florescu. Ion și Simona au fost căsătoriți timp de 22 de ani, între 1986 și 2008.

Când s-a căsătorit cu actorul, Simona avea doar 19 ani, iar el 54. „Eu n-am știut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câți ani are! Eu l-am văzut pe el așa cum este și l-am iubit așa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment”, declara Simona Florescu în trecut.

„Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi, sunt rablagiți rău de tot, dar sunt și oameni în vârstă care sunt foarte atenți cu ei, grijulii, și nu trec degeaba prin viață. Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastră pentru că el era bătrân”, a continuat.

„La începutul relației noastre, credeam că oamenii sunt răi și asta s-a adeverit pe parcursul căsniciei. Tot din cauza acelor oameni răi, noi ne-am lăsat influențați și am ajuns la despărțire. În acte. În fapt, ne înțelegem mult mai bine decât ne înțelegeam căsătoriți. Nu mai existau oamenii care ne făceau rău. Iubirea a rămas între noi, dar în altă formă. Și se manifesta diferit față de cum se manifesta în tinerețe”, mai spunea atunci.

Foto: Facebook