Dorian Popa, revoltat după ce a mers la un restaurant din Turda: „România, trezește-te!”. Ce a pățit cântărețul

Minivacanța de 1 decembrie nu a fost tocmai roz pentru Dorian Popa. Cântărețul a povestit pe Instagram că a avut parte de o întâmplare care l-a revoltat, într-un restaurant din Turda.

Nu este deja un secret faptul că oriunde merge Dorian Popa este însoțit de animalul lui de companie, „Cheluțu”. S-a întâmplat asta și ieri, de Ziua Națională a României, când artistul și-a luat patrupedul și a plecat într-o călătorie în Cluj.

Dorian Popa, deranjat de angajata unui restaurant din Turda

Ajuns la Turda, artistul a decis să meargă la un restaurant din oraș pentru a lua masa, la recomandarea unor localnici. L-a luat cu el, ca de fiecare dată, și pe câinele său. Odată ajuns acolo însă, artistul a avut parte de o primire nu tocmai cum și-o imaginase.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

VOTEAZĂ-ți produsele preferate la UNICA BEAUTY CELEBRATION! Care sunt cele mai bune produse cosmetice?

Una dintre angajatele localului i-a refuzat cântărețului să intre cu animalul de companie. Acest lucru l-a revoltat pe Dorian Popa care a ieșit fulger din restaurant și a povestit apoi, într-un story filmat din fața localului, toate cele întâmplate.

„Am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recomandat să mâncăm la (numele restaurantului) lângă salină. Nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar „bună ziua” – nu vreau să mint, a zis „bună ziua”, dar atât – direct „la noi nu este voie cu animale înăuntru”. Nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele…. Și am spus în felul următor „La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România!” și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te!”, a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa, investiție de 30.000 de euro

În urmă cu câteva săptămâni, Dorian Popa a decis să facă o investiție de 30.000 de euro într-un nou proiect în care își pune mari speranțe.

Citește și: „Mi-am făcut brad Lamborghini!” Dorian Popa și-a decorat deja casa de Crăciun și arată spectaculos

După ce și-a instalat panouri fotovoltaice, Dorian a decis să se implice mai mult în domeniul energetic. Astfel, el a achiziționat o parte dintr-un parc fotovoltaic. El le-a povestit fanilor săi de pe Youtube cum a devenit proprietar al unei părți dintr-un astfel de parc.

În ultimul clip postat pe YouTube, Dorian Popa a dezvăluit suma de bani pe care a cheltuit-o în ultimii ani pentru nevoi personale și afacere.

„În ultimii cinci ani, cheltuieli personale și business, vă pot spune că am depășit suma de trei milioane de euro pentru că, obiectiv vorbind, față de ce am agonisit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit. Cred că, totuși, înspre patru (milioane de euro). Însă, nu uitați niciodată că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări pentru că, până la urmă, eu am plătit deja toate cheltuielile, deci tot ce se va întoarce, se va întoarce către mine”, a spus Dorian Popa în vlogul lui.

Sursă foto: Instagram