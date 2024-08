Dieta care a ajutat-o pe Regina Elisabeta să ajungă la 96 ani. Cum arătau meniurile personalizate ale suveranei

O echipă de bucătari de la Palatul Buckingham și Castelul Windsor pregătea meniurile personalizate ale Reginei Elisabeta pe care i le trimitea într-o carte roșie de piele, scrisă în franceză, cu câteva zile înaintea meselor oficiale și a banchetelor. Suverana, care a decedat la vârsta de 96 de ani, a dus un stil de viață sănătos care a ajutat-o să rămână la conducerea țării până la finalul zilelor sale.

Dieta care a ajutat-o pe Regina Elisabeta să ajungă la 96 ani

Dragostea pentru natură și în aer liber a regretatei Regine Elisabeta este bine documentată, mersul pe jos și călăria fiind pasiunile ei. Un alt element cheie al longevității sale a fost dieta sănătoasă și echilibrată pe care a urmat-o, cu fructe de sezon, produse organice de la moșia regală și o porție zilnică de ceai după-amiaza.

O echipă de bucătari de la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor pregătea meniuri personalizate ce erau semnate de suverană cu câteva zile înaintea meselor oficiale și a banchetelor regale.

O carte roșie de meniuri, scrisă în franceză, era trimisă Reginei Elisabeta în fiecare săptămână, aceasta conținând o mare varietate de rețete, potrivit fostului bucătar regal Darren McGrady.

Echipa a pregătit mesele Reginei cu trei zile înainte, a spus Darren – dându-le timp bucătarilor să comande cele mai bune ingrediente.

„Bucătarii alegeau meniurile și ea punea o linie printre cele pe care nu le dorea. Uneori punea o linie prin toate și punea ceva diferit. Ca atunci când lua cina cu Prințul Andrew și preferata lui era Crème Brulee cu portocale Sandringham”, a afirmat Darren, citat de The Mirror.

Se pare că Reginei i-a plăcut întotdeauna să-și înceapă ziua cu o ceașcă de ceai Earl Grey, servită fără lapte sau zahăr și un biscuit.

Apoi avea să ia micul dejun principal cu cereale, iaurt, pâine prăjită și marmeladă în sala de mese principală de la Palatul Buckingham. Omleta cu somon s-a aflat, de asemenea, printre favoritele ei.

Suverana adora să mănânce la micul dejun la la cină și kippers, un hering ce a fost despicat în formă de fluture de la coadă până la cap de-a lungul crestei dorsale, eviscerat, sărat sau murat și afumat la rece peste așchii de lemn mocnit.

Ce mânca regretata suverană la prânz

La ora prânzului peștele se afla printre alimentele favorite ale Reginei Elisabeta. De asemenea, ea serva și un gin și un cocktail Dubonnet înainte de a-și lua masa de prânz.

Monarhul savura adesea la masa de prânz pește cu legume sau spanac. Ea a evitat adesea carbohidrații precum pastele și cartofii atunci când lua masa singură.

La gustarea de după-amiază Regina alegea un sandviș cu castraveți, cu ou și somon afumat. De asemenea, prăjitura cu biscuiți cu ciocolată și prăjitura cu ghimbir erau caracteristici obișnuite ale ceaiului de după-amiază al monarhului britanic.

Cum arăta cina Reginei Elisabeta a II-a

Carnea, peștele și legumele erau de bază la ora cinei pentru Regină, a dezvăluit Darren McGrady.

„Îi plăcea să folosească ingrediente de pe moșie și așa că dacă am fi avut somon de la Balmoral de pe râul Dee, l-ar fi avut, era unul dintre preferatele ei. Am folosit un repertoriu de feluri de mâncare, în principal mâncare britanică și franceză. Am gătit o mulțime de mâncare tradițională franțuzească, cum ar fi halibut, pe un pat de spanac cu sos Mornay”, a dezvăluit fostul bucătar regal.

Pentru felul principal, îi plăcea vânatul, friptura cu sos de whisky i ciuperci, mai ales dacă carnea era de căprioară. Potrivit lui Darren McGrady, suveranei i-a plăcut patéul Gleneagles, care este somon afumat, păstrăv și macrou.

La desert ea întotdeauna alegea orice desert din meniu care conținea ciocolată.

Alte favorite includ căpșuni de la Balmoral și piersici albe cultivate la Castelul Windsor, potrivit The Independent.

Seara, la cină, Regina Elisabeta a II-a alegea să savureze un pahar din vinul ei dulce german preferat.

