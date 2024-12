Denzel Washington s-a botezat înainte de a împlini 70 de ani. „Nu mă tem. Nu-mi pasă ce crede lumea!”

Denzel Washington s-a botezat și a devenit pastor, cu doar câteva zile înainte de a schimba prefixul.

Denzel Washington s-a botezat înainte de a împlini 70 de ani

Sâmbătă, 21 decembrie, superstarul de la Hollywood, în vârstă de 69 de ani, a fost botezat la Kelly Temple Church of God in Christ, lăcaș de cult situat în cartierul Harlem din New York City. Tot atunci a primit și o atestare că este pastor, care îi va permite să fie hirotonit în viitor.

În timpul ceremoniei, care a fost transmisă în direct prin Facebook de către Prima Jurisdicție Biserica lui Dumnezeu din Christ Eastern New York, Denzel – care era îmbrăcat lejer într-un tricou gri și pantaloni de trening negri – a vorbit congregației despre îmbrățișarea credinței sale, cu câteva zile înainte de a împlini 70 de ani.

„Într-o săptămână împlinesc 70 de ani”, a spus el, potrivit arhiepiscopului Christopher Bryant, citat de Page Six. „A durat ceva timp, dar sunt aici. Dacă [Dumnezeu] poate face asta pentru mine, nu există ceva să nu poată facă pentru tine. Cerul este literalmente limita”, a adăugat actorul.

Soția lui Denzel, mândră de călătoria spirituală a soțului

Soția lui Denzel, Pauletta Washington, a fost și ea prezentă la momentul special și a vorbit cu lacrimi în ochi despre călătoria spirituală a soțului ei și despre cât de mândră a fost să-l vadă cum face următorul pas.

„Patruzeci și șase de ani mai târziu, sunt încă aici lângă el, numai pentru că Dumnezeu a vrut așa”, a spus Pauletta. „Deci sunt foarte mândră de tine. Ești stâlpul casei noastre și ai dat un exemplu important copiilor noștri, care acum sunt adulți și cunosc diferența pentru că le-am arătată” – a adăugat.

Vestea botezului lui Denzel vine la mai puțin de o lună după ce câștigătorul Oscarului a vorbit despre religie la Hollywood, numind-o „la modă” într-un eseu la persoana întâi pentru Esquire, publicat pe 19 noiembrie.

În eseu, actorul și-a amintit de o primă vizită care i-a schimbat viața la biserica Penticostal West Angeles din Los Angeles, la sugestia actorului și regizorului Robert Townsend. El s-a referit la experiența ca fiind „cel mai mare moment din viața” lui.

„Lucruri pe care le-am spus despre Dumnezeu când eram copil mic, doar le recitam în biserică împreună cu toți ceilalți, le știu acum. Dumnezeu este real.

Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este singura cale. Dumnezeu este calea adevărată. Dumnezeu binecuvântează! Este datoria mea să-L ridic în slăvi pe Dumnezeu, să-L laud, să mă asigur că oricine și toți cei cu care vorbesc în restul vieții mele înțeleg că El este responsabil pentru mine”, a scris el în eseul său.

„Când mă vezi, vezi ce pot face mai bine cu ceea ce mi-a fost dat de Domnul și salvatorul meu. Nu mă tem. Nu-mi pasă ce crede lumea. Vezi, vorbind despre partea de frică – nu poți vorbi așa și câștiga Oscaruri. Nu poți vorbi așa și petrece. Nu poți spune asta în acest oraș” – a continuat actorul.

Deși Denzel nu este încă un pastor hirotonit, el nu ar fi prima celebritate care devine unul. Potrivit bazei de date a Universal Life Church, există o multitudine de vedete de la Hollywood care sunt pastori, printre care Adele, Benedict Cumberbatch, Cardi B, Kathy Griffin, Whoopi Goldberg, Dwayne Johnson și Tom Hanks.

Foto – Hepta

