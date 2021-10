Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), „Acasă la Măruță”, Mihai Bendeac (38 de ani) a vorbit despre contractul pe care l-a semnat la Antena 1, dar și despre postul Pro TV. Actorul a refuzat să facă parte din juriul show-ului „Românii au talent”.

De ce a refuzat Mihai Bendeac să facă parte din juriul „Românii au talent”

„Am vrut întotdeauna să opresc lucrurile pe care le fac în momentul în care au succes (n.red.: referitor la emisiunea „În puii mei”). Asta este și tristețea mea, să zic așa, vis-a-vis de „iUmor”, pentru că acolo apariția mea este în baza unui contract pe care l-am semnat când eram foarte tânăr și care a avut tot felul de acte adiționale”, a povestit Mihai Bendeac.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Dacă ar fi fost după mine, „iUmor” s-ar fi oprit la sezonul 6. În momentul de față nu e vorba că e cu forța, dar am un contract care se va termina în 2023. L-am semnat în 2009, este cel mai lung contract din televiziune, nu a fost pe 10 ani de la început”, a continuat.

„Eu consider că televiziunea, oricare ar fi ea, că vorbim despre Antena 1 sau Pro TV, este pur și simplu o platformă cum este și YouTube. Nu am asta că sunt omul nu știu cărui post. Nu mă interesează postul ăla, nu mă interesează vedetele postului respectiv. Când m-ai văzut ultima dată într-un promo cu vedete ale postului sau la ziua postului?”, a mai spus.

„Mi se pare da, că, de-a lungul timpului, am făcut lucruri pe platforma asta pe care nu le-aș fi putut face în altă parte. (…) Faptul că platforma asta a fost Antena 1 mie mi-a permis să fiu așa cum sunt. Niciodată nu ar fi fost posibil să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Niciodată”, a completat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Cât l-a costat pe Mihai Bendeac apartamentul în care locuiește. „E pe două niveluri, este duplex”

Mihai Bendeac, atac de panică în platoul iUmor: „E cel mai rău lucru pe care îl puteți face!”

Legătura dintre prezentatoarea TV Lavinia Petrea și actorul Mihai Bendeac

Cum s-au cunoscut Ana Baniciu și logodnicul ei. Este primul bărbat pe care solista l-a prezentat părinților

„Mă refer la mine ca și persoană, ca și artist. iUmor nu ar fi fost niciodată posibil. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru „Românii au talent” și anul acesta am primit un argument care, în primă instanță, mi s-a părut valid, că Pro TV ar avea nevoie de un pic nebunie. Le-am spus că ei nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, a încheiat.

Întrebat dacă nu ar fi fost contractul de la Antena 1, dacă ar fi plecat, Mihai a spus: „Nu”. În același interviu, Mihai a vorbit despre dependența lui de somnifere.

„De cele mai multe ori, primele 2-3 ore din zi sunt complicate pentru că iau somnifere. Dimineața este o perioadă până când creierul reușește să își revină din efectul somniferelor. Înainte era mai ușor, pentru că luam un somnifer înainte să mă culc și dormeam 7-8 ore. Acum mă trezesc după 4 ore și mai iau încă o jumătate de somnifer”, a declarat actorul.

„Overthinking-ul mă împiedică să dorm. (…) Sunt extrem de multe motive pentru care, la un moment dat, va trebui să îmi fac timp și să merg trei săptămâni, o lună, undeva într-un centru și să mă repun pe picioare. N-am încercat din comoditate, frică”, a completat.

Mihai Bendeac: „Au fost situații în care am cerut ajutor”

„Am început să iau somnifere de pe la 22-23 de ani, diferite chestii, nu-mi aduc aminte ce luam exact”, a mai povestit. Întrebat dacă a avut tentative de suicid, actorul a răspuns: „Două”. „Aceste tentative nu (n.red.: au avut nevoie de intervenția medicilor), dar la medic am ajuns la un moment dat, când am fost cel mai rău. (…) M-a oprit gândul că maică-mea sau taică-miu vor fi nevoiți să se confrunte cu treaba asta”, a mai spus.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi. În diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, mai spunea actorul în decembrie 2020, pentru VIVA!.

„Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus atunci.

Foto: Captură YouTube; Instagram