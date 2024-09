Complicata viață amoroasă a legendei fotbalului italian Toto Schillaci. Cum a ajuns prima soție în brațele colegului său de la Națională. „Nu a crezut!”

Toto Schillaci, legenda fotbalului italian și golgheter la Campionatului Mondial din 1990, a murit miercuri, 18 septembrie, la vârsta de 59 de ani.



Schillaci, cel mai bun marcator la Cupa Mondială din 1990

Faimosul jucător era internat în spital, în stare gravă, din 7 septembrie, la spitalul Civico din Palermo. Schillaci suferă de mulți ani de cancer de colon, iar starea sa s-a agravat pe fondul unei penumonii.



Schillaci a fost cel mai bun marcator la Cupa Mondială din 1990, învingându-l pe Diego Maradona la Balonul de Aur după ce a marcat șase goluri la turneul de acasă al Italiei pentru a-și ajuta țara să termine pe locul trei. Și-a început cariera în 1982 la Messina, unde a jucat timp de 7 ani, înainte de a ajunge la Juventus în 1989. Atacantul a câștigat Cupa UEFA în primul său sezon la Torino. A semnat cu Inter Milano în 1992, unde a câștigat UEFA din nou și și-a încheiat cariera cu echipa japoneză Jubilo Iwata.

Complicata viață amoroasă a lui Toto Schillaci

Fostul fotbalist a fost căsătorit de două ori. Prima dată a luat-o de soție pe Rita Bonaccorso, o fostă coafeză, în 1987, când ambii erau încă foarte tineri. Ei au avut doi copii împreună – Mattia și Jessica.

Mariajul lor a durat până în 1995 și a reprezentat un eșec total și o dramă pentru legendarul fotbalist, după ce Rita a recunoscut că l-a înșelat cu colegul lui de la Națională, Gianluigi Lentini, atunci un sex-simbol al fotbalului italian. La momentul respectiv, Rita spunea că și Toto se vedea cu o altă femeie.



„M-a înșelat și credea că nu este nicio problemă, credea că eu nu îl voi înșela niciodată. M-am îndrăgostit de Gigi ca reacție, pentru că Toto se vedea de luni de zile cu o altă femeie, de fapt el locuia cu ea. I-am spus: ‘Mai devreme sau mai târziu te voi face să plătești pentru asta’. Nu a crezut. Cu Lentini a durat un an, după accidentul lui de mașină ne-am despărțit” – declara ea acum câțiva ani, potivit publicației Corriere della sera.

O vreme, ea a rămas în contact cu Toto. „Mi-a dat o vilă și m-a întreținut cu pensie alimentară până când legea l-a obligat să facă acest lucru” – a adăugat ea.

Dar mai târziu, presa locală a scris că Rita ajunsese să aibă mari probleme cu banii și era nevoită să doarmă în mașină. În plus, s-a raportat și o tentativă de suicid a Ritei.

Schillaci a devenit apoi tată pentru treia oară dintr-o scurtă poveste de dragoste cu o femeie pe nume Prisca, dar nu se cunosc foarte multe detalii despre ea. Nicole Schillaci este fata cea mică a fostului fotbalist, despre care nu există informații precise până în prezent, cu excepția faptului că a fost mereu alături de tatăl ei.

Marea iubire a lui Toto Schillaci

În 2002, Toto Schillaci a întâlnit-o pe Barbara Romano, un tehnician dentar cu o carieră de model în spate. Scânteia dintre ei nu s-a aprins imediat. Au fost doar prieteni câțiva ani și abia după ce relația lor s-a a devenit foarte strânsă, au decis să se căsătorească.

În 2012 s-au căsătorit în provincia Palermo, orașul lor natal. De atunci, au rămas nedespărțiți și Romano a fost un punct de referință pentru fostul fotbalist, mai ales în anii de boală. „Era medicul meu personal, în toate. A fost mereu alături de mine. Nu am vrut să ies, am fost deprimat, am suferit, am avut dureri. Ea era acolo, mă mângâia pe păr și îmi spunea să-mi reiau viața. Era o războinică, m-a ținut pe picioare”, a spus el într-un interviu pentru Corriere della Sera. Nu au avut copii împreună, dar Barbara Romano era deja mama unui băiat din povestea ei anterioară de dragoste.

Foto – Profimedia / Hepta

