Ce semnificație religioasă are ziua în care a murit Mircea Diaconu. Silviu Biriș: „Nimic nu este întâmplător în viața asta!”

Mircea Diaconu s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024, după ce a pierdut lupta cu cancerul de colon. Silviu Biriș, actor și teolog, fost coleg de scenă cu Diaconu spune că ziua în care acesta a decedat are o importanță aparte din punct de vedere religios.

Ce semnificație religioasă are ziua în care a murit Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a murit cu 10 zile înainte de a împlini 75 de ani, la Spitalul Fundeni, din București. Iar Silviu Biriș spune că ziua decesului nu este chiar o simplă întâmplare.

„Data morții sale este o zi foarte importantă, pentru breasla actorilor, e praznicul Sfântului mucenic Filimon, ocrotitorul făcătorilor de spectacole. Nimic nu este întâmplător în viața asta” – a declarat Biriș despre regretatul actor, pentru click.ro.

Acesta și-a reamintit apoi, cu multă nostalgie, despre ce fel de om era Mircea Diaconu și despre cum mergeau împreună în turnee.

„Cu Mircea Diaconu am interacționat, de multe ori, în profesia noastră. Am călătorit în multe turnee, în țară și străinătate. Am jucat ani mulți, alături de soția lui, doamna Diana Lupescu și în regia ei.

Era un actor iubit și stimat, peste tot unde mergea, și faptul că eram în compania domniei sale ne onora și este adevărat ne deschidea și multe uși. Da, peste toate, Mircea Diaconu era și un om de acțiune gospodar și întreprinzător.

Una dintre marile sale creații teatrale a fost în regia lui Victor Ion Frunză, în anii 90 spectacolul „Ghetou”. Acolo am avut bucuria să îl întâlnesc pentru prima dată îndeaproape. M-a cucerit cu modestia și cu dragostea pe care o avea față de noi actori tineri”, a mai spus Silviu Biriș, pentru aceeași sursă.

Citeşte şi: Imagini dureroase de la priveghiul lui Mircea Diaconu. Fiica și soția, Diana Lupescu, sfâșiate de tristețe lângă sicriul actorului

Citeşte şi: Cui îi rămâne averea lui Mircea Diaconu. Actorul a avut o pensie consistentă ca europarlamentar. „Sunt zgârcit cu mine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam!”

Citeşte și: Cine sunt și ce profesii au copiii lui Mircea Diaconu. „Sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați!”

Actorul absolvent de Teologie a fost întrebat dacă este adevărat sau nu că sufletele celor care mor în Postul Crăciunului ajung în Rai, așa cum este o veche credință.

”Nu există o explicație corectă teologică sau dogmatică a celor care trec la Domnul în Postul Crăciunului. Dar se împarte mâncare de post, în această perioadă” – a mai precizat Biriș.

Vedetele și-au exprimat regretul după moartea lui Mircea Diaconu

Silviu Biriș nu a fost singurul care și-a amintit cu emoție și durere în suflet despre regretatul Mircea Diaconu. Și alți colegi de breaslă, dar și persoane publice din alte domenii și-au exprimat regretul după vestea trecerii în neființă a lui Mircea Diaconu.

„Am numeroase amintiri cu Mircea Diaconu, de pe platourile de filmare. E foarte trist, el este printre ultimii mohicani ai cinematografiei românești, care pleacă. Când se va termina cu noi toți, atunci se va vedea în ce cădere intelectuală și culturală este România. De ce mor marii actori?



Artiștii deosebiți, care au creat ceva, în perioada de glorie a cinematografiei din România, au intrat într-un fel de stres, nu mai au în prezent niciun fel de considerație, intră într-o stare care îi nimicește, care nu le dă perspectivă de viață. Marii artiști se duc și nimeni nu mai spune un cuvânt despre ei. Este o degradare a culturii și cinematografiei românești și ceea ce e frumos dispare”, a spus Dorel Vișan, pentru Click!.

„Am încercat de câteva zile (să-l contacteze pe Mircea Diaconu – n.red.) și nu înțelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne știm de foarte multă vreme. (…) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele și am fost extrem de șocată, pentru că ne-am văzut în august.

Am fost Stelele Filmului Românesc, la Iași, și am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate. A jucat extrem de multe roluri, și la teatru, unde de fiecare dată știa să implice și publicul. Își iubea enorm meseria, își iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoți… Spunea: Am o familie minunată!”, a povestit Irina Margareta Nistor, pentru Observator.

„M-am întristat, fără cuvinte, când am auzit astăzi că Mircea Diaconu nu mai e printre noi. Cu două zile în urmă mă uitam pe YouTube, într-o pauză de filmări, la ‘Scrisoarea pierdută’, pusă de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, exact la prima scenă, în care apar Brânzovenescu și Farfuridi, jucați de Mircea Diaconu și Dem Rădulescu. Deși am văzut-o de zeci de ori, râdeam și mă bucuram cu aceeași poftă. Erau geniali.



Consider că Mircea Diaconu a fost și rămâne un uriaș actor în film și în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul ‘minimalist’, cum se spune în filmul de azi. Dumnezeu să-l odihnească! Se duce să completeze în ceruri distribuția fabuloasă din ‘Scrisoarea pierdută’. Drum lin printre stele…”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe Facebook.

Foto – Hepta / Facebook

Urmărește-ne pe Google News