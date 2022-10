Bella Santiago are o viață desprinsă parcă din telenovele. Originară din Filipine, artista are o fetiță dintr-o relație anterioară, iar în România și-a întâlnit jumătatea, pe Nicolae Ionuț Grigore, bărbatul care i-a devenit soț din 2017. Fascinat de Bella, bărbatul a decis să renunțe la jobul lui de kinetoterapeut și să pună umărul la cariera ei muzicală.

Bella Santiago a venit în România în 2016, și-a încercat norocul la diverse emisiuni muzicale, precum Românii au talent” și “X Factor”, reușind să câștige show-ul de la Antena 1 și să devină cunoscută. În țara adoptivă, cântăreața a avut norocul să-și găsească sufletul pereche. Nicolae Ionuț Grigore a ajuns în preajma ei prin intermediul unui prieten comun. “Mi-a cumpărat 3 beri fără alcool și nu am băut”, ne-a povestit artista despre primele întâlniri. La doar un an și un pic de când s-au cunoscut, îndrăgostiții au devenit oficial soț și soție. Cererea a fost una inedită, acasă, iar ziua nu a avut vreo semnificație pentru ei, dar a căpătat una specială după aceea. “Dimineața la ora 6.00 eram îmbrăcat în costum când am cerut-o în căsătorie. Nu știu când au trecut 5 ani”, a declarat, pentru Unica.ro, soțul vedetei. “M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui: da sau da? Păi ce să zic? Da. Eram acasă și el s-a trezit la 6.00 ca să se îmbrace frumos, să pregătească inelul. Eu dormeam, eram în pijama și când am deschis ușa era o melodie romantică și m-a cerut de soție”, a povestit, pentru Unica.ro, Bella Santiago.

Soțul vedetei a renunțat la jobul de kinetoterapeut

Îndrăgostit de Bella Santiago, Nicolae Ionuț Grigore a decis să renunțe la jobul de kinetoterapeut, întrucât programul lui și al ei erau diferite și ajungeau să petreacă puțin timp împreună. “Nu mai profesez de foarte mult timp ca și kinetoterapeut. Mă ocup de evenimente, de management”, ne-a povestit acesta. Practic, de dragul ei, a luat-o de la zero în alt domeniu și petrec tot timpul împreună: atât acasă, cât și la concerte, fiind nedespărțiți. “Cântările merg bine, mergem în fiecare weekend. Înainte nu prea ne întâlneam, a avut el multe programări. A zis: “Hai să închid asta ca să stăm împreună, să muncim împreună!” și așa s-a întâmplat. De vreo 4 ani el este managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul meu”, a declarat, pentru Unica.ro, Bella Santiago.

Bella Santiago și Nicolae Ionuț Grigore

Bella Santiago mai vrea copii: “Îmi doresc gemeni”

Artista este mama unei fetițe dintr-o relație anterioară, iar din 2019 aceasta s-a mutat în România și locuiește alături de mama ei. Încă dinainte de a se întâlni față în față, Nicolae Ionuț Grigore și copila Bellei s-au simpatizat. Drept urmare, soțul artistei este cel care o mai ajută la teme. “De la început el vorbește cu ea în engleză. Când a ajuns în România a început să vorbească românește, după 3 luni a început să vorbească românește foarte bine. Este în clasa a cincea. Soțul meu mai mult sau socrul meu o ajută la teme sau singură se descurcă, știe și îi place. Ne dorim copii, eu vreau gemeni”, a mai spus, pentru Unica.ro, Bella Santiago. Ca în orice familie, și între artistă și partenerul ei de viață mai apar neînțelegeri. “Noi când avem momente dificile le rezolvăm repede, suntem o echipă. Amândoi suntem colerici”, a recunoscut ea.