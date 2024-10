Ce s-a întâmplat cu locuința lui Catrinel Sandu după ce uraganul Milton a lovit Florida. „Ne-am pregătit cât de bine am putut!”

Catrinel Sandu și familia ei au trecut prin momente de panică după ce uraganul Milton a lovit Florida, în urmă cu câteva zile. Fosta „Bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor trăiește acolo de mulți ani cu soțul ei, Steve și cu fiicele ei.

Cum a afectat uraganul Milton casa din Florida unde locuiește Catrinel Sandu

Catrinel Sandu este stabilită de mulți ani în Florida și nu este prima dată când urganaele fac ravagii acolo, așa că dansatoarea știe procedurile în asemenea situații limită. Pe pagina personală de Instagram, Catrinel Sandu a publicat

„Mulțumim familiei și prietenilor care s-au interesat de noi. Da, rămânem acasă. Nu ne aflăm într-o zonă de evacuare și ne-am pregătit cât de bine am putut. Dacă nu dați de noi imediat, este posibil să avem probleme cu semnalul. Vom încerca să vă ținem la curent, dar nu vă faceți griji dacă nu răspundem imediat. Fii puternică, Florida!”, este mesajul publicat de Catrinel Sandu pe Instagram, în data de 9 octombrie, ziua în care Milton a atins coasta de vest a Floridei.

Ulterior, a postat și câteva fotografii cu felul în care Milton le-a afectat casa.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Suntem în siguranță și suntem bine. Am avut doar câteva daune materiale în spatele casei. În afară de asta, totul era OK” – a transmis ea pe rețelele sociale.

Catreinel Sandu și partenerul ei de viață, Steve Schroeter, s-au căsătorit civil în toamna lui 2019, iar doi ani mai târziu au făcut nunta religioasă în România.

„Eu și Steve am stabilit că nunta noastră va avea loc pe data de 11.11. Am ales această dată pentru că am tot avut conjuncturi, situații fericite și coincidențe legate de acest număr. Am decis să o facem aici, în America, într-un cadru restrâns și sunt așteptați toți cei dragi sufletului nostru”, mărturisea Catrinel acum ceva timp pentru Click!.

Catrinel Sandu, acuzată de infidelitate de fostul soț





Din mariajul anterior, Catrinel are două fiice, Sara (15 ani) și Lara (11 ani), alături de care locuiește cu Steve în Sarasota, Statele Unite ale Americii. Și medicul stomatolog are, la rândul său, doi copii din mariajul anterior, doi fii, Luke și Mark. Catrinel Sandu a divorțat de fostul soț, Gabriel Trifu, în urmă cu 9 ani.

Acum câteva săptămâni, fostul soț al lui Catrinel Sandu, Gabriel Trifu, a vorbit în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, printre altele, și despre despărțirea de dansatoare. Acesta a declarat că ar fi fost inșelat de catrinel Sandu.

„Ea, când a dat prima dată știrea de divorț, a spus un lucru bun. Nu mai știu exact mesajul. ‘Vă rog să ne respectați problemele și noi, împreună, vom construi ceva pentru copii’. Dar ăla a fost doar de păcăleală. Pentru că de atunci și până acum, când vine în România, se leagă de situația cu divorțul. Au trecut 8-9 ani de separare și încă vorbim…

Pentru mine nu este așa de important. Nu știu de ce încearcă să deschidă această rană. Vizavi de relația mea extraconjugală, să spunem așa, nu am început-o eu…Venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte. După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt puțin… Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot” – a spus Gabriel Trifu.

