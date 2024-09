Catrinel Sandu, replică tranșantă după ce a fost acuzată de infidelitate de Gabirel Trifu, fostul soț. „Îmi pare rău că este supărat!”

Catrinel Sandu a reacționat după ce fostul soț a acuzat-o recent, în cadrul uni podcast, că ar fi fost infidelă în timpul căsniciei lor.

Gabriel Trifu, cuvinte grele la adresa fostei soții, Catrinel Sandu

Fosta „Bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor și Gabriel Trifu au divorțat în urmă cu nouă ani, iar cele două fete pe care le au împreună locuiesc în SUA cu mama lor și soțul acesteia. După divorț, au apărut mai multe zvonuri și speculații legate de motivul separării, dar toate fac parte din trecut și cei viețile celor doi s-au schimbat complet de atunci.

Zilele trecute, fostul soț al lui Catrinel Sandu, Gabriel Trifu, a vorbit în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, printre altele, și despre despărțirea de dansatoare. Trifu a declarat că ar fi fost inșelat de cea care i-a fost soție timp de 9 ani.

„Ea, când a dat prima dată știrea de divorț, a spus un lucru bun. Nu mai știu exact mesajul. ‘Vă rog să ne respectați problemele și noi, împreună, vom construi ceva pentru copii’. Dar ăla a fost doar de păcăleală. Pentru că de atunci și până acum, când vine în România, se leagă de situația cu divorțul. Au trecut 8-9 ani de separare și încă vorbim…

Pentru mine nu este așa de important. Nu știu de ce încearcă să deschidă această rană. Vizavi de relația mea extraconjugală, să spunem așa, nu am început-o eu…Venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte. După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt puțin… Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot” – a spus Gabriel Trifu.

Deranjată de declarațiile fostului soț, Catrinel Sandu a precizat că spusele acestuia sunt „din frustrare”.

”Îmi pare rău că este supărat și plin de resentimente în continuare. Sunt niște declarații făcute din frustrare. Nu pot să comentez lucruri care nu au legătură cu realitatea”, a declarat Catrinel Sandu, la Știrile Antena Stars.

Catrinel Sandu trăiește cu familia în SUA

Catrinel Sandu este în prezent căsătorită cu medicul stomatolog american Steve Schroeter. Cei doi s-au cununat civil în octombrie 2019, iar doi ani mai târizu, în vara lui 2021, au făcut cununia religioasă.

Catrinel Sandu este profesoară de dans în Florida și trăiește acolo cu fetele din fosta căsnicie, Sara și Lara, și cu actualul soț. Vara aceasta, ea spunea că Sara este deja înscrisă la școala unde predă ea, iar Lara s-a mutat și ea acolo, fiind în clasa a VI-a.

„Școala începe pe 12 august dar noi, profesorii, începem pe 6 august, cu o săptămână înainte ca să putem pregăti totul pentru noul an școlar. Abia aștept! Avem multe competiții și spectacole de dans anul acesta și, mai ales, mă bucur enorm că Lara va începe și ea clasa a 6-a la mine la școală. O să fim toate trei tot timpul, așa cum ne place.

Ea este super fericită, își dorește mult să fie la școală la mine. O să fie un an plin și frumos! Sănătoși să fim, că în rest nu avem nevoie de nimic. Când este dragoste, liniște și iubire totul merge natural și frumos!”, a spus coregrafa acum două luni, pentru click.ro.

Foto – Facebook

