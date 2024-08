Ce întrebare banală adresează Elon Musk, la interviuri, ca să depisteze candidaţii mincinoşi. Este un adevărat test de integritate

În lumea angajărilor de top, să te afli la un interviu cu Elon Musk este, fără îndoială, un moment de mare presiune. Fondatorul SpaceX și CEO-ul Tesla nu este doar cunoscut pentru inovațiile sale revoluționare, ci și pentru metodele sale neconvenționale de a selecta cei mai buni candidați pentru echipele sale. Printre aceste metode se numără o întrebare aparent simplă, dar care s-a dovedit a fi un adevărat test de integritate și inteligență. Dacă vrei să lucrezi pentru unul dintre cei mai influenți oameni din lume, trebuie să fii pregătit să răspunzi la întrebarea capcană a lui Musk.

Întrebarea capcană cu care Elon Musk depistează candidaţii mincinoşi

Elon Musk a dezvăluit, în cadrul Summitului Mondial al Guvernului din 2017, una dintre întrebările sale preferate pe care o adresează candidaților la interviu.

„Spune-mi despre unele dintre cele mai dificile probleme pe care ai lucrat și cum le-ai rezolvat”, potrivit newyorkpost.com.

La prima vedere, această întrebare poate părea una obișnuită, însă ea ascunde un mecanism bine gândit pentru a identifica mincinoșii.

Elon Musk crede cu tărie că răspunsul la această întrebare poate diferenția candidații sinceri de cei necinstiți. În esență, răspunsul pe care îl oferă un candidat este un indicator al capacității sale de a gândi critic, de a rezolva probleme complexe și, mai ales, de a fi onest.

Metoda AIM: Secretul din spatele întrebării

Metoda din spatele acestei întrebări se bazează pe un concept cunoscut sub numele de „Managementul Informației Asimetrice” (AIM). Aceasta este o abordare psihologică care a fost demonstrată științific pentru a îmbunătăți detectarea minciunilor.

Principiul de bază al metodei AIM este simplu: cei care spun adevărul sunt încurajați să ofere cât mai multe detalii, în timp ce mincinoșii tind să fie mai reticenți și să furnizeze informații mai vagi.

Un studiu publicat în Journal of Applied Research in Memory and Cognition în decembrie 2020 a arătat că atunci când oamenii spun adevărul, sunt mult mai dispuși să ofere detalii precise. În contrast, cei care mint tind să ofere răspunsuri vagi, cu puține informații concrete. Această strategie de evitare a detaliilor are rolul de a ascunde vinovăția și de a minimaliza riscul de a fi prinși în minciună.

„Detaliile mici sunt esențiale în investigațiile criminalistice și pot oferi anchetatorilor fapte de verificat și martori de interogat”, a spus Cody Porter, unul dintre autorii studiului, potrivit sursei menţionate anterior. În contextul unui interviu, aceste „detalii mici” pot fi diferența dintre un candidat angajat și unul respins.

Cum funcționează întrebarea lui Elon Musk în practică

Într-un interviu cu Elon Musk, candidații care răspund la întrebarea capcană cu detalii clare despre problemele cu care s-au confruntat și modul în care le-au rezolvat, sunt percepuți ca fiind mai demni de încredere. Acești candidați demonstrează că au cu adevărat experiența și abilitățile pe care le revendică. În plus, oferirea unor informații detaliate îi permite lui Musk să verifice veridicitatea acestor afirmații, fie prin întrebări suplimentare, fie prin referințe.

Pe de altă parte, candidații care oferă răspunsuri vagi sau generale ridică automat un steag roșu. Aceștia pot încerca să ascundă lipsa de experiență sau să exagereze realizările lor. Potrivit metodei AIM, acest tip de răspuns sugerează că persoana în cauză încearcă să ascundă ceva, iar în contextul unui interviu, acest lucru poate însemna o respingere imediată.

Întrebarea lui Elon Musk, un pilon în căutarea excelenţei

Întrebarea lui Elon Musk și metoda AIM nu sunt folosite doar pentru a depista mincinoșii, ci și pentru a identifica acei candidați care au „dovezi ale abilității excepționale”. Musk caută angajați care nu doar că sunt sinceri, dar care au demonstrat în mod repetat că pot realiza lucruri excepționale.

„Dacă există un istoric de realizări excepționale, atunci este probabil ca acest lucru să continue și în viitor”, a mai afirmat Cody Porter, conform nyp.com

Această abordare riguroasă nu este surprinzătoare, având în vedere standardele înalte pe care Musk le impune în companiile sale. Pentru a lucra la SpaceX sau Tesla, nu este suficient să ai doar cunoștințe tehnice; trebuie să fii capabil să faci față unor provocări enorme și să dovedești că poți să-ți pui în practică ideile la cel mai înalt nivel.

Întrebarea capcană a lui Elon Musk este mai mult decât un simplu test; este un filtru puternic care separă candidații autentici de cei care nu sunt pregătiți pentru a face față rigorilor unei companii de top. Prin această întrebare, Musk reușește să dezvăluie nu doar abilitățile tehnice ale candidaților, ci și caracterul lor, asigurându-se astfel că echipele sale sunt compuse din cei mai buni și mai străluciți oameni.

