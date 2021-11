Ce face Rodica Popescu-Bitănescu de e atât de energică la 83 de ani

Rodica Popescu-Bitănescu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Marea noastră actriță de teatru și film ne încântă cu fiecare apariție a sa. Cu toate că are onorabila vârstă de 83 de ani, doamna Rodica-Bitănescu a rămas la fel de efervescentă ca la începutul carierei li are un tonus psihic de invidiat.

Secretul stă în activitatea continua. Actrița a dezvăluit, în cadrul emisiunii “La Măruță”, că nu a încetat nicio clipă să se mențină ocupată, să învețe replici, să scrie piese noi și să fie optimistă.

„Sunt plină de energie pentru că sunt un om foarte credincios și mă rog în fiecare zi să fiu sănătoasă. Mă lupt să am mintea limpede, să îmi comand să fac ce vreau eu și să îmi fie bine.

Am multă activitate pentru că am învățat că nu este bine să faci nimic, trebuie să faci mereu ceva. Sunt o bună gospodină. Îmi place să fac piața, să gătesc, să mănânc, să scriu, să recitesc ce am scris, să mă informez, să fiu la zi cu tot ce se întâmplă”, i-a mărturisit Rodica Popescu-Bitănescu lui Cătălin Măruță.

Actrița spune că nu a fost niciodată deprimată pentru că nu a avut timp de așa ceva.

„Aud multă lume care cade așa într-o depresie, mulți oameni mult mai tineri ca mine. Eu nu am avut niciodată starea asta așa, să fiu disperată, nu prea am timp să fiu disperată. Dacă faci mereu câte ceva, păcălești creierul.

Eu tot timpul repet textele, revăd ce am scris, țin minte tot ce am făcut, monoloage întregi de la teatru. Dacă ar fi să fac o emisiune despre mine, vai, am muncit atât de mult că mai mult am stat pe scenă decât acasă. Am fost plecată oriunde, am scris mereu, m-am dus peste tot, am povestit și m-am produs. Trebuie să repeți tot timpul, eu tot timpul repet. Interesant ce bine țin minte textele de acum 30, 40 de ani. Eu tot timpul fac câte ceva”, a adăugat marea artistă.

Foto – Facebook