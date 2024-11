Câți bani au câștigat de fapt Nicolai și Brotnei la Asia Express. Suma este mai mare de 30.000 de euro

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024, reușind să-i învingă în marea finală pe Ioana State și Mane Voicu. Deși se stie că premiul cel mare este de 30.000 de euro, cei doi nu au plecat acasă cu această sumă, ci cu una mult mai mare.

Câți bani au câștigat Nicolai Tand și Sorin Brotnei la Asia Express 2024

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost desemnații marii câștigători Asia Express 2024, primind astfel și cecul de 30.000 lei promis la începutul competiției. Însă, cei doi nu au plecat acasă doar cu acești bani, suma fiind una mult mai mare.

În etapa finală cei patru concurenți rămași în competiție au căutat indicii și comori, au rezolvat mistere și au dus competiția atât în apă, în aer și pe uscat. În cele din urmă, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au reușit să îi întreacă pe Ioana State și Mane Voicu și să ajungă primii la linia de finish.

Echipa câștigătoare nu s-a ales doar cu premiul cel mare de 30.000 de euro. Și asta pentru că cei doi au reușit să strângă, pe parcursul competiției mai multe amulete și au fost recompensați și pentru fiecare săptămână petrecută în Asia.

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au câștigat, pe parcursul competiției șase amulete a câte 1.000 de euro. Asta înseamnă că au primit încă 6.000 de euro.

De asemenea, fiecare a fost recompensat cu câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs și cum au luat parte la toate cele 11 etape, aceștia au adăugat la premiul final încă 55.000 de euro.

Așadar, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au plecat acasă, de fapt, cu suma de 91.000 de euro. Și cum banii se împart la doi, fiecare a revenit în România mai bogați cu câte 45.500 euro.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei, primele declarații după câștigarea competiției

Nicolai Tand nu a urmărit singur marea finală a emisiunii Asia Express, și împreună cu soția lui, Monica Tand, și finii lor, Sorin Brotnei și soția acestuia.

La scurt timp după terminarea show-ului de la Antena 1, Nicolai Tand a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre ce a însemnat pentru el această aventură. Bucătarul spune că a reușit să câștige datorită faptului că a făcut echipă cu bunul său prieten, pe care a reușit să-l cunoască și mai bine cu această ocazie.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele. Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată ca niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt. Oamenii se cunosc cu adevărat în situații limite, se cunosc cu adevărat “la greu”, pentru că “la bine” cu toții suntem prieteni. Mulțumim familiei și celor care ne-au fost alături”, a scris Nicolai Tand pe pagina sa de Instagram.

La rândul lui, Sorin Brotnei a precizat că pentru el a fost „o călătorie unică” pe care nu o va uita vreodată.

„Alături de prietenul meu meu drag, Nicolai, Asia Express a fost o călătorie unică, călătorie de care am să-mi amintesc toată viața zâmbind! Mulțumesc echipei Antena 1, au fost fantastici, familiei care ne-a dus, si le-am dus dorul, prietenilor, tuturor celor care ne-au urmărit, și nănașului meu drag Nicolai Tand! Sunt fericit, Asia Express continuă, și Ivana, în sfârșit, poate să spună tuturor: ‘tati a câștigat Asia Express‘”, a spus artistul pe pagina sa de Instagram.

