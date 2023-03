Cătălin Bordea și Nelu Cortea, totul despre participarea la America Express: „Noi ne-am stabilit locul trei” / Video

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, marii câștigători ai sezonului cinci al emisiunii America Express, au dezvăluit tot ce nu s-a văzut la televizor, în timpul filmărilor pentru îndrăgitul show. De la emoțiile trăite, la „bisericuța” formată cu Andreea Bălan și cum s-au simțit după revenirea în țară.

Deși au câștigat marele premiu, cei doi buni prieteni au mărturisit că nu s-au așteptat nicio clipă să intre în marea finală.

Cătălin Bordea: „Noi ne-am stabilit locul 3”

Au parcurs un drum lung, au făcut autostopul, au dormit în casele localnicilor și au mâncat când și unde au apucat, însă nu s-au așteptat nicio clipă să intre în marea finală și mai ales să câștige America Express.

„Noi nu ne așteptam să ajungem în finală”, a afirmat Nelu Cortea în timpul podcastului „Fain și Simplu” al lui Mihai Morar.

„Noi ne-am stabilit locul 3”, a precizat Cătălin Bordea.

„Ținea foarte mult de cutiile alea. Nu știai ce e în cutia aia, dacă e roșu sau dorada aia. Și noi ne-am făcut planul: bine că avem o zi, ne plimbăm prin Cartagena, le luăm ceva frumos fetelor, o să fie foarte drăguț. Nu ne așteptam deloc. Ne bucuram că o să luăm telefoanele să vorbim cu fetele. Și nu ne-am așteptat. Ne-am văzut în finală și am început să ne panicăm. Hai să facem treabă! A fost foarte emoționant”, a povestit Cortea.

Astfel că cei doi s-au bucurat enorm în momentul în care au aflat că au intrat în marea finală, alături de Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Revenirea în țară, după ce au câștigat America Express

După ce timp de șapte săptămâni au fost nevoiți să alerge într-o cursă plină de misiuni, la revenirea în țară, Nelu Cortea și Cătălin Bordea s-au simțit puțin descumpăniți.

„Prima săptămână a fost un pic mai grea pentru că aveam impresia că nu am sens, nu am direcție, nu am misiune. Trebuia să fac ceva. Dar nu a fost atât de grav. Pentru mine cel mai greu a fost prin prisma copiilor. Noi aveam turnee și înainte, câte 3-4 zile. Când au reînceput turneele fi-mea a început să plângă și a zis „iar nu te mai vedem? Iar nu te mai auzim? Unde pleci?” Și plângea săraca. A fost traumatizant pentru ea. Avea 6 ani și 8 luni când am plecat în America. Și asta fost foarte traumatizant pentru ea”, a explicat Cortea.

Întrebat de Mihai Morar câți bani au câștigat, Cătălin Bordea a spus: „Pentru noi premiul e când te întorci acasă. Banii nu sunt așa de mulți”.

Cât despre participarea la emisiune și felul în care show-ul l-a influențat, Bordea a precizat că acum nu mai este o persoană superficială.

„Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort total, nu prea mă interesau chestii. Culmea că soția mea credea că mă duc în America Express și o să mă întorc super bărbat, cu păr pe piept, cadavru de animal pe mine, păr pe cap, doi dinți lipsă. Și a văzut un schelete în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mult mai agățat. Mă uitam în gol, nu mai înțelegeam ce se întâmplă”, a povestit Cătălin Bordea.

„Și m-a schimbat pentru că acolo am învățat ce este răbdarea, nu aveam deloc răbdare înainte. Nu știam să ascult. Apoi am început terapie ca să mi le reglez, că nu mai știam ce se întâmplă. A fost o perioadă în care stăteam cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești pentru că nu mai eram conectat cu țara, cu ce se întâmplă”, a mai spus Bordea.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea, despre parcursul Andreei Bălan și Andreei Antonescu în America Express

Cât despre colegele lor din marea finală, cei doi câștigători au dezvăluit că Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au completat și au fost o echipă de temut.

„S-au echilibrat și ele foarte bine. Antoneasca mega zen. A temperat-o foarte tare (pe Andreea Bălan) pentru că Bălanca când intră în competiție, intră tancul. Dar au fost și momente în care le-am găsit un pic mai realiste”, a spus Cătălin Bordea.

„De multe ori nu voiau să ajungă la jocul pentru amuletă și făceau ele să întârzie ca să nu ajungă printre primii trei. La un moment dat ne-am întâlnit în parc, căutam nu știu ce frunze pentru un vrăjitor, ele stăteau liniștite și mâncau niște tacos și se uitau ca la un spectacol”, a povestit și Cortea.

„Era peste tot Andreea Bălan. Când se vorbea ceva la careu, intra și ea peste tine. La un moment dat, nu știu dacă e legal ce făcea. Dacă era la alegeri pentru primar, ceva, era arestată. E un fel de a fi pe care eu nu l-am mai văzut niciodată în viața mea. Nu te întreabă, te ia de mână. Ele au venit la noi cu propunerea, au venit direct din aeroport din Amsterdam: „facem bisericuță”. Noi am zis bine”, au dezvăluit cei doi comedianți.

„S-a dus la Cortea și i-a zis: tu ești bucătar. Andreea Bălan nu te întreabă ce ești, îți zice ce ești. Ea nu face cunoștință cu tine, îți dă nume”, a glumit Cătălin Bordea.

„De atunci eu sunt chef Nelu. Am făcut alianțe cu ele, că voiam, că nu voiam. Eram și cu Puya, eram și cu Buta”, a completat Cortea.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea sunt de părere că această alianță cu Andreea Bălan și Andreea Antonescu i-a ajutat foarte mult pe parcursul competiției.

„Dacă ziceam nu, cred că ne mâncau. Ne votau și ne băgau la cât mai multe curse și ne oboseau”, au spus ei.

