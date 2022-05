Bianca Drăgușanu, planuri mari după ce s-a scris că ar fi însărcinată

Bianca Drăgușanu (40 de ani) ar fi însărcinată în două luni cu cel de-al doilea copil al ei și al treilea copil al iubitului ei, Gabi Bădălău (34 de ani). Modelul mai are o fiică, Sofia Natalia (5 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (41 de ani). Din căsnicia cu artista Claudia Pătrășcanu (43 de ani), Gabi are doi fii, Gabriel (7 ani) și Nicholas (5 ani).

Bianca și-ar fi confirmat a doua sarcină în timpul unei petreceri organizate de Gabi Bădălău. „Vouă v-a spus că sunt gravidă?”, ar fi întrebat în timpul respectivului eveniment, potrivit surselor Spynews.

Ulterior, pentru WOWbiz, Bianca a declarat: „Nu vreau să comentez acest subiect. Când o să fie cazul, o să vorbesc, dar deocamdată nu e cazul”. Pentru Click!, Gabi Bădălău a declarat: „Eu știu că, în acest moment, Bianca nu este însărcinată. Mai mult n-am de ce și ce să comentez”.

Bianca se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, alături de fiica ei, Sofia. Modelul a cumpărat un apartament Dubai.

„Mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Eu de-abia acum urmează să văd ce am cumpărat. Niciodată nu am făcut așa ceva, dar, pentru că am încredere totală în Mircea Brânzei (n.red.: soțul Denisei Tănase ex-Bambi), mi-am luat inima în dinți și am făcut această tranzacție legată la ochi. Să vedem dacă este conform așteptărilor mele. Vă țin la curent cu detaliile”, a povestit Bianca Drăgușanu la Insta Story.