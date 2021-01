„În acest moment, Sofia are grijă ca mami să aibă muzică în timp ce probează rochii. Ia uite mami, ce am primit acolo? Am flori, sunt mireasă! Gata, e perfect! Totul e perfect”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în mediul online.

Bianca Drăgușanu a îmbrăcat rochia de mireasă

Sărbătorile de iarnă și începutul anului 2021, Bianca le-a petrecut în Dubai și în Maldive alături de Gabi Bădălău, fostul partener de viață al solistei Claudia Pătrășcanu.

După ce au revenit în țară, modelul a dezvăluit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Totodată, a confirmat speculațiile referitoare la nuntă.

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o [altă] vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță.

Nu a fost ceva planificat. Am spus că vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită. Da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show. Bianca a mai fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

Marți 26 ianuarie, Bianca și fiica ei Sofia au mers la atelierul modelului pentru a selecta rochiile pe care le va prezenta vineri, 29 ianuarie, în emisiunea Teo Show.

Unde își dorește Bianca să fie nunta?

„Eu mi-aș dori să fie pe plajă. Prima a fost cu petrecere, cum trebuie. A doua a fost așa, hai să facem repede … n-a fost nuntă! Eu am avut o singură nuntă! La a doua doar s-a cinat.

Când o să mă mărit a treia oară va ști toată planeta. De la rochie la muzică, la mâncare, la petrecere, la invitați, totul!”, declara Bianca în urmă cu ceva timp.

