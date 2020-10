Bianca Comănici, declarație șocantă: „Nu știu dacă e bine să spun, dar cred că am coronavirus”

Fanii fostei concurente de la Puterea Dragostei Bianca Comănici s-au panicat foarte tare când au aflat că aceasta ar putea avea COVID-19.

Bianca Comănici este foarte activă pe Instagram, unde împărtășește nenumărate detalii personale cu urmăritorii ei. Mai nou, ea a postat un story în care le mărturisește fanilor că ar putea să se fi infectat cu coronavirus.

Totul a fost însă o glumă, prin care Bianca a căutat să conecteze unul dintre simptomele COVID-19, lipsa gustului, de experiențele ei nefericite pe planul amoros. E a a subliniat că nu are probleme de sănătate și că doar voia să traducă o glumă din engleză, după cum arată Kanal D.

„Băi, nu știu dacă e bine să spun, însă îmi fac curaj”, a început Bianca Comănici mesajul. „De mult timp mă gândesc la treaba asta și trebuie să o spun. Cred că am coronavirus și cred că am de ceva timp, de mult timp, cred că dintotdeauna am coronavirus pentru că unul dintre simptomele coronavirusului ar fi că nu mai simți gustul și dacă ar fi să stau să mă uit în trecut, la foștii mei iubiți…cam așa trag concluzia. Glumesc, bineînțeles, mi s-a părut o glumă super bună, numai că în engleză sună mai bine, dar înțelegeți voi.”

