Declarațiile incendiare ale lui Emily Burghelea despre noaptea petrecută cu Maluma

După ce a demisionat de la Acces Direct din rolul de asistentă TV, Emily Burghelea nu s-a sfiit să își deschidă sufletul în fața urmăritorilor și fanilor ei.

Cea mai recentă dezvăluire a lui Emily Burghelea a lăsat însă pe toată lumea mască. Ea a făcut dezvăluiri exclusive pentru Cancan, povestind despre noaptea nebunească pe care a petrecut-o alături de starul de renume internațional Maluma.

În seara când Maluma a avut concert la București, Emily a fost prezentă alături de prietenele ei exact în fața scenei. Ulterior, blonda s-a întâlnit cu Maluma în club și a petrecut alături de el și echipa lui până dimineața.

„Ce povesteeee”, a spus Emily pentru Cancan. „Am fost la concertul lui, alături de prietenele mele și am stat chiar în fața scenei. Mă gândeam așa… Doamne, ce tare ar fi să-l cunosc pe omul ăsta. Nu l-am cunoscut, nu m-a luat pe mine, cum mi-am dorit atunci. Daaaar, după concert, am fost la Face Club, pentru că eu în perioada aia lucram cu Face, promovam clubul și făceam postări de acolo, din club, colaborări”.

Mai apoi, blonda a avut șansa să petreacă alături de el – ba mai mult, l-a făcut să piardă avionul: „Mi-a zis PR-ul că Maluma era acolo, în club, era într-un separeu. M-a întrebat dacă vreau să merg la masa lui, am mers acolo, am petrecut toată noaptea, a fost super mișto. Au petrecut până la 3 dimineața și au pierdut avionul. M-am împrietenit și cu managerul lui, ținem legătura și acum, pe Instagram. Sunt oameni foarte ok, foarte modești…”

Emily Burghelea a rămas însă și cu un regret după noaptea petrecută cu Maluma în club, după cum chiar ea a povestit: „Tot ce am regretat a fost că nu am avut curaj să facem o poză împreună…Omul era atât de modest și atât de prietenos, încât nici nu îți venea să-l rogi să faci o poză cu el, pentru că îl făceai să se simtă prost. Dar ăsta a fost singurul meu regret”.

Foto: Instagram

