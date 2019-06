Angela Gheorghiu a fost bătută de fostul soț: „Nu am mai vrut să trăiesc”

Angela Gheorghiu a declarat că abuzurile fizice se petreceau chiar în fața familiei sale și că îi este foarte greu să vorbească despre această etapă cumplită din viața sa: „Aceasta este cea mai neagră pagină din povestea vieţii mele. Am fost foarte înţelegătoare cu Roberto în această chestiune, pentru că în Franţa, unde locuieşte el, acest lucru ar fi o mare problemă. În viaţă, accepţi anumite lucruri din partea bărbatului tău, dar eu nu am mai vrut să continui să trăiesc cu ideea că omul meu este violent. Am divorţat de primul meu soţ pentru el. Când eşti îndrăgostit, eşti complet orb. Şi nu vrei să ştii nimic” – a dezvăluit Angela Gheorghiu, în urmă cu ceva timp, pentru „The Independet”.

Angela Gheorghiu și Roberto Alagna au fost căsătoriți timp de 17 ani, iar astăzi relația lor este una amiabilă, întâlnindu-se doar pe scenă: „Acum sunt diferită. În ziua în care am acceptat că trebuie să divorţez de Roberto, sunt sigură că adevărata mea persoană a ieşit la suprafaţă. Nu pot să mă mai prefac”, – a precizat Angela Gheorghiu, cea care a avut o relație în trecut și cu Cezar Ouatu.

Sursă foto: Instagram