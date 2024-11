Andrei de la „Insula Iubirii”, cuvinte dure la adresa ispitei Diandra: „Mi se pare de râs. Cred că e frustrată că nu i-am dat o șansă”

Andrei Rotaru, unul dintre cei mai controversați participanți de la Insula Iubirii, nu se sfiește să vorbească despre conflictul deschis cu ispita Diandra. Declarațiile recente ale lui Andrei au stârnit un val de reacții în mediul online, mai ales că acesta a decis să își apere relația cu Cristina, soția sa, și să explice motivele pentru care a fost atras în mijlocul unui scandal ce pare fără sfârșit.

Andrei Rotaru răspunde acuzațiilor: „Ea face asta pentru urmăritori”

Într-un nou interviu, Andrei Rotaru a abordat frontal declarațiile făcute de Diandra după încheierea filmărilor de la Insula Iubirii. Aceasta a afirmat că el își dorea un copil cu ea și că ar fi fost dispus să își construiască o nouă viață alături de ea. Însă Andrei neagă vehement și nu se sfiește să o acuze de intenții ascunse:

”Diandra nu a zis că nu vrea să plece cu mine, ci că vrea să divorțez și să ne construim o relație pe fundații solide! Nu a zis că nu vrea să fie cu mine! Punct! Și-a spălat imaginea. De râs! De râs mi se pare! Ai făcut tot ce ai făcut și acum eram bărbat căsătorit?! Eu n-am ieșit șapte luni să spun nimic. Nici Cristina! Ea a mers pe la toate emisiunile, unde s-a legat de noi, iar acum am venit să confrunt ceea ce ea a spus„, a spus Andrei Rotaru la cancan exclusiv.

Prin declaraţiile sale, Andrei a vrut să sugereze că Diandra încearcă să își refacă imaginea publică, folosind contextul emisiunii pentru a atrage atenția. Mai mult, acesta consideră că atacurile constante la adresa Cristinei sunt o dovadă de slăbiciune.

„Ea face asta acum pentru urmăritori. Cred că e frustrată că nu i-am dat o șansă! Da, e frustrată! Ea dă în Cristina mereu. Asta arată că ești un om slab. Ea caută să lovească unde mă doare”, a adăugat Andrei Rotaru oentru sursa menţionată anterior.

Citeşte şi: Diandra și Beni de la „Insula Iubirii” formează un cuplu. Cum a început relația fostelor ispite: „Nu am vrut să ieșim în evidență”

Citeşte şi : Cristina de la „Insula Iubirii”, primele declarații după ce a fost criticată dur pentru împăcarea cu Andrei Rotaru: „Am răspuns mereu”

Cristina Rotaru: Terapie și discreție după experiența din Thailanda

În timp ce Andrei alege să se exprime public, Cristina, soția lui, pare să fi adoptat o strategie diferită. După ce a fost criticată dur pentru împăcarea cu Andrei, aceasta a mărturisit că a început să meargă la terapie pentru a-și regăsi echilibrul emoțional. Într-o postare pe Instagram, Cristina a subliniat că a preferat să își țină viața privată departe de ochii lumii:

„Am răspuns mereu. (…) Nu ocolesc nimic (subiectul relației – n.red.), atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată. Avem amintiri noi împreună, pe care le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată, am răspuns mereu despre situația mea”, a scris Cristina Petre pe Instagram., spunea Cristina, în urmă cu ceva timp.

Această discreție contrastează puternic cu ieșirile publice ale Diandrei, care nu doar că l-a acuzat pe Andrei, dar a și continuat să critice relația celor doi.

Câţi bani a făcut Diandra din rolul de ispită

Participarea Diandrei la Insula Iubirii a fost, fără îndoială, una dintre cele mai discutate momente ale sezonului. Cu toate acestea, nu doar drama emoțională a atras atenția, ci și câștigurile financiare ale acesteia. Potrivit unor surse, Diandra ar fi plecat din Thailanda cu aproximativ 10.000 de euro, suma reprezentând recompensa pentru rolul său în emisiune.

Deși rolul Diandrei a fost de a testa limitele emoționale ale lui Andrei, acesta susține că legătura dintre ei a fost exagerată în scopuri de divertisment.

Andrei și Cristina s-au cunoscut la „Mireasă pentru fiul meu”

Andrei și Cristina nu sunt străini de viața în fața camerelor. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Mireasă pentru fiul meu, unde au spus „DA” în finala sezonului 3. De-a lungul timpului, relația lor a fost marcată de suișuri și coborâșuri, dar decizia de a participa la Insula Iubirii pare să fi deschis răni mai vechi.

După 10 ani de căsnicie, decizia lui Andrei de a răspunde avansurilor Diandrei a fost interpretată de mulți drept o trădare. Cu toate acestea, cei doi par hotărâți să își continue viața împreună, în ciuda presiunilor și criticilor.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News