Andreea Mantea și-a uimit fanii cu un video în care anunță că s-a tuns singură. „Nu e prea drept, dar merge” Cum arată acum prezentatoarea

Andreea Mantea (36 de ani) și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare anunțând că s-a tuns singură, acasă. Vedeta de la Kanal D a postat pe contul ei de Instagram un clip în care le-a arătat internauților că și-a tăiat singură părul. Andreea Mantea a decis să facă o schimbare ultra rapidă de look și fără să mai stea să se programeze la un salon de coafură, a pus mâna pe o foarfecă și și-a tăiat din păr o bucată de mărimea unei deschideri de palme.

Mantea și-a justificat gestul spunând că “i-a venit poftă să se tundă”.

Anul acesta, Andreea Mantea a mai trecut prin câteva schimbări de înfățișare, după ce a luat câteva kilograme în plus. Prezentatoarea de televiziune a reușit să dea jos 10 kg în trei luni.

În toată perioadă asta, din cele 14-16 kilograme, nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9, pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… Mă cântăresc și e diferență mare. Cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da. Apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos – a declarat Andreea Mantea pentru Ciao.

Andreea Mantea suferă de fluctuații de greutate și din cauza unei afecțiuni autoimune de care suferă.

Am o boală autoimună. Nu vreau să vorbesc despre asta, este un subiect extrem de sensibil și îmi este foarte greu. Îmi este greu să trăiesc cu toate interdicțiile pe care le am. Pe lângă asta, mai am și niște alergii. Sunt alergică la ceapă, de exemplu, și la cireșe, fructe de mare – a declarat vedeta de la Kanal D.