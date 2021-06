ANDIA: „Înainte să intru în lumea muzicală, credeam că e mai simplu. Am simțit pe pielea mea cum e de fapt”

Andia s-a bucurat de o ascensiune rapidă pe piața muzicală din România. Piese precum „Anotimpuri”, „Retrograd” sau „Slăbiciuni” au înregistrat la scurt timp după lansare, milioane de vizualizări pe YouTube, făcând-o să devină una dintre cele mai apreciate voci de la noi. Despre ce se află în spatele experiențelor sale de succes și cât de mult au maturizat-o acestea, citești în interviul următor.

Iți lipsesc cu siguranța foarte mult concertele, scena și energia publicului. Compensezi acest dor cu proiectele la lucrezi acum? Care sunt ele?

Absolut. Compensez cu orice ține de muzică. Lucrez mult în studio și profit, de asemenea, și de orele de canto. Pregătesc multe piese noi și plănuiesc un album în viitorul apropiat. Îmi este dor de concerte și de oameni, de energia de pe scenă. Abia aștept să mă întorc acolo și să împărtășesc toată muzica la care am lucrat și lucrez în continuare.

În pandemie ai cucerit publicul cu single-ul „Anotimpuri”, o piesă pop de dragoste realizată încolaborare cu Spike. Care e versul care te reprezintă cel mai mult din această piesa?

„Te iubesc până la infinit”- Consider că este cea mai frumoasă declarație pe care o poți face cuiva. Iar eu atunci când iubesc, iubesc nemărginit.

„Ai fost doar o primăvara pentru toți anii mei, Când m-ai gasit, eram tot ce lăsa toamna-n urma ei.” Trăim într-o lume a comercialului, dar versurile melodiilor tale sunt poeme de dragoste. Cât de romantică ești în viața reală?

Romantismul meu provine din sensibilitatea pe care o am față de oameni și de tot ceea ce mă înconjoară. Sunt romantică și sensibilă în același timp.

Ai terminat ASE-ul – facultate & master. Simți ca ceva din ce ai învățat în anii de studii superioare se poate aplica și în cariera ta artistica? Se împletesc la vreun nivel aceste două direcții?

Ar trebui să se împletească când vine vorba despre contabilitate. Personal nu m-am lovit de altceva. Ce înveți în facultate, uneori nu se aplică in viața reală pentru că este mult mai amplu ce se întâmplă și sunt situații particulare. Pot spune că sunt fericită că am mers în acest domeniu pentru că am studiat ceva diferit față de viața artistică.

Cum te-au maturizat experiențele artistice de până acum și cum se reflectă ele în personalitatea ta? Zecile de ore petrecute la studio, la filmări, pe scenă…

Am devenit responsabilă, am înțeles ce înseamnă munca în studio, nopțile pierdute… Înainte să intru în această lume muzicală, credeam că e mai simplu, însă am simțit pe pielea mea cum este de fapt. E greu, dar nu mă vad făcând altceva, rezultatele și emoțiile pe care le simt atunci când muzica mea ajunge la sufletele tuturor sunt greu de pus în cuvinte. Aș mai putea să adaug faptul că stau bine la capitolul “presiune”. Știu să îmi stăpânesc emoțiile și să le ascund mai bine.

Piesele pe care ai colaborat au în total zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și se difuzează în heavy-rotation la radio. Au fost momente în care ai simțit panica sau presiune, odată ce ai început sa crești în popularitate?

Având în vedere că totul s-a întâmplat extrem de rapid pentru mine, nu pot spune că am fost pregătită emoțional și psihic pentru ce avea să urmeze, nu conștientizam pe deplin mometul în care mă aflam. Deci da, a fost cu siguranță o presiune, doar că acum simt că știu să gestionez mai bine toate aceste trăiri.

Ai fost un copil sau o adolescentă care visa cu ochii deschiși să devină artistă? Sau ai pașit în aceasta industrie datorită unui anume context?

În camera mea dădeam mereu concerte. Îmi imaginam că eu sunt pe o scenă cu un mare public în față. Visam cu ochii închiși când ascultam în căști artistele mele preferate, iar cu ochii deschiși în camera mea. Eram într-un vis continuu de când eram mică.

Ce ai învățat despre lumea artistilor de la noi, de când faci și tu parte din ea și nu îți închipuiai înainte?

Dacă e ceva ce am învățat din această industrie este faptul că am subestimat munca artiștilor. Acum vizualizez munca noastră, a artiștilor, ca pe un iceberg. Ce se vede cu ochiul liber e mult mai superficial decât ceea s-ar ascunde în apa.

Am văzut ca ți-e drag să faci scurte sesiuni de cantat live pe IG Story la tine, la cererea fanilor care te urmăresc. Ce întrebare/rugăminte îți pun ei însă cel mai frecvent în mesaje private? 🙂

Cele mai frecvente întrebări sunt generale. Mă întreabă ce fac, cum sunt, când mai scot piesă nouă, ce colaborări o sa mai am. Aș putea să zic că una dintre rugămințile lor frecvente ar fi să cânt live piesele mele pe stories.

Ai o comunitate „vorbareață” pe social media? Îți spun urmăritorii despre ei, îți povestesc despre ce li se întâmplă, îți cer sfatul?

Sunt persoane care îmi scriu pentru a-mi cere sfatul în legătură drumul lor spre o carieră muzicală. Le spun la ce să se aștepte, le ofer încredere în ei, iar pe lângă asta le spun ce atuuri ar trebui să aibă pentru a reuși. Mereu spun că pentru reușită trebuie să fii perseverent, disciplinat și mai ales, răbdător.

Cum arată o rutina de mișcare fizică sau de menținere a siluetei în cazul unei tinere ca tine?

Încerc să am grijă la ceea ce mănânc, recunosc că uneori am și scăpări, dar încerc să ma redresez repede și se întâmplă deseori să fac și diverse exerciții acasă.

Ai un ritual de îngrijire sau de relaxare care îți dă un vibe bun?

Mă plimb, aleg să ies afară, la aer, cu muzică în căști. Iubesc natura, e modul meu de a-mi încărca bateriile.

Numește un accesoriu sau o piesa vestimentara fără de care outfit-ul tău nu ar fi complet.

Colierul/lănțișoarele. Iubesc accesoriile și tot timpul am unul sa mai multe lănțișoare la gât.

All black sau fresh colors? Ce tip de cromatică îți conturează cel mai bine personalitatea?

Aleg culorile întodeauna, le iubesc pe toate. Nu cred că îmi lipsește vreo culoare din dressing.

N-ai putea trăi fără… ?

N-aș putea trăi fara oamenii dragi.

Credite:

Foto: Bogdan Petrice

Hair: Cătălin Manolache

Make-up: Roxana Georgiana

Styling: Mădălina Preda