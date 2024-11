Anca Dinicu (34 ani) a născut un băiețel. Actrița, care a devenit mamă pentru prima dată, s-a întors deja acasă cu micuțul și a dezvăluit numele pe care l-a ales pentru acesta.

Anca Dinicu a născut

Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Actrița a născut în secret, iar acum s-a întors acasă de la spital, cu bebelușul ei. Într-o postare pe Instagram, aceasta apare filmându-se în oglindă, cu un buchet uriaș de flori în brațe și ținând în mână și mesajul care îl însoțea.

„Viața începe astăzi, felicitări pentru noua postură de mămică și bun venit acasă lui Radu. Te iubim”, stătea scris în mesajul primit de actriță de la Monica Munteanu.

Așadar, Anca Dinicu și partenerul ei au decis să-și numească fiul Radu, după ce, în urmă cu ceva timp, spunea că au mai multe nume pe listă, fiind aproape hotărâtă să-i pună numele Constantin.

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis… Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne”, spunea actrița la momentul respectiv.

Citește și: Cum arată apartamentul actriței Anca Dinicu. Ce a descoperit Maria Popovici când se afla în casa prietenei sale

Citește și: Theo Rose, despre cel mai stânjenitor moment de la Vocea României, scos la montaj: „Mi-a fost ruşine, dar i-am zis, na, că ţi-am arătat şi…”

Actrița a anunțat că este însărcinată de Ziua Copilului

Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, au decis să anunțe sarcina pe 1 iunie, Ziua Copilului, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„De Ziua Copilului vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul ăsta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a scris ea pe Instagram.

Actrița a dezvăluit că s-a simțit nevoită să își anunțe sarcina mai devreme decât ar fi trebuit de teamă că s-ar putea afla din altă parte.

„Nu simțeam neapărat că e momentul să anunț. Nu se făcuseră încă nici trei luni, nu e bine să zici până când nu ies analizele bine, până când nu păstrezi sarcina, că e totul ok, mai bine zici familiei, oamenilor foarte apropiați. Și mi-a fost frică și am zis că decât să se răsufle din altă parte, mai bine zic eu”, a explicat ea.

Citește și: Cristina Joia de la Visuri la cheie vorbește despre cea mai grea perioadă din viața ei: “A fost cea în care m-am operat de trei ori la plămâni. Sufăr de o boală rară. Inițial, nu a fost diagnosticată corect” / Exclusiv

Citește și: John Krasinski, desemnat cel mai sexy bărbat în viață. Cum a reacționat soția lui, actrița Emily Blunt

Anca Dinicu știa că nu poate avea copii

Anca Dinicu a dezvăluit, în cadrul podcastului lui Gojira, că acest bebeluș este un miracol întrucât ea știa că din punct de vedere medical nu poate avea copii.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a povestit actrița în podcastul „Aproximativ discuții cu Gojira”.

Odată cu anunțul sarcinii, Anca a dezvăluit și cine este iubitul ei și tatăl fiului său. Atunci ea a publicat prima imagine cu Georgian Păun, un fost baschetbalist profesionist din Calafat, în vârstă de 30 de ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Anca Dinicu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News